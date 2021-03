La tiktokeuse Rochelle Hager est décédée à 31 ans dans un accident

La tiktokeuse Rochelle Hager est décédée ce lundi 29 mars dernier à l’âge de 31 ans après qu'un arbre est tombé sur sa voiture à Farmington (Etats-Unis).

Le drame a eu lieu aux alentours de 10h du matin. Comme le rapporte le média américain Today, un gros morceau de pin a traversé le pare-brise du véhicule de la jeune femme, cheffe d'un établissement dans le Maine, alors qu’elle se rendait à son travail.

Après quoi la voiture est sortie de la route et s'est arrêtée quelques mètres plus loin. Dépêchés en urgence sur les lieux, les secours n’ont pas que constater son décès. Lors de l’impact, Rochelle Hager était au téléphone avec sa fiancée, Brittanie Lynn Ritchie.

«Elle n'a pas souffert. Elle est morte sur le coup. J'ai entendu l'accident puis ça été le trou noir», a-t-elle expliqué en larmes dans une vidéo postée sur TikTok.

Rochelle Hager, qui était suivie par plus plus de 160.000 personnes sur Tiktok, et Brittanie Lynn Ritchie, qui a quant à elle plus de 300.000 abonnés, s’étaient rencontrées en juin dernier par l'intermédiaire d’un ami commun.

@roeurboat3

Another draft. She loved that little boy more than life itself thank you guys for everything ##fyp ##draft ##fyp ##memories ##angel ##lovewins

original sound - Jondre Viljoen