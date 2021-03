L'auteure de la vidéo du supplice de George Floyd bouleversée de «ne pas l'avoir sauvé»

Elle a été émue aux larmes. Darnella Frazier, la jeune femme qui a filmé la vidéo montrant la mort de George Floyd en mai dernier, témoignait ce 30 mars devant le tribunal à Minneapolis lors du deuxième jour du procès de Derek Chauvin. En revenant sur son rôle, elle a notamment expliqué qu'elle aurait aimé avoir fait plus.

Aucune image de son témoignage n'est disponible, puisqu'elle était mineure au moment des faits. Seul le son a été retransmis lors de son passage au tribunal. Après avoir raconté comment elle s'était retrouvée sur les lieux, et pourquoi elle avait décidé de filmer l'intervention de Derek Chauvin, le policier agenouillé sur le cou de George Floyd, celle-ci s'est dite hantée par le souvenir du 25 mai dernier. «Pendant des nuits, je suis restée réveillée en m'excusant auprès de George Floyd pour ne pas avoir fait plus, être physiquement intervenue et sauver sa vie.»

Visiblement encore traumatisée par les événements, elle a raconté comment «en regardant George Floyd, je vois mon père, je vois mes frères, je vois mes cousins, mes oncles, parce qu'ils sont tous Noirs». Plusieurs fois, son récit a été entrecoupé de sanglots et de respirations appuyées.

Récompensée pour son action

Pour rappel, elle avait également été victime de harcèlement en ligne après la publication de sa vidéo. De nombreuses personnes lui reprochaient de ne pas être intervenue pour stopper Derek Chauvin au lieu de filmer la scène. Elle s'était alors expliqué, déclarant qu'elle n'avait que 17 ans, et qu'elle avait eu peur de s'en prendre à un policier. Pendant son témoignage hier, elle a notamment raconté son effroi en voyant l'officier sortir sa matraque alors que de nombreux passants lui demandaient de lâcher son emprise sur George Floyd.

Mais depuis l'incident, elle a également été soutenue par de nombreuses personnalités, à commencer par le chef de la police de Minneapolis. Celui-ci a encouragé les citoyens de la ville à filmer, comme elle l'avait fait, si jamais ils étaient témoins d'un mauvais comportement des forces de l'ordre. Elle a également reçu un prix remis par le réalisateur Spike Lee et le groupe PEN America, qui met en avant la liberté d'expression.