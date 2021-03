Moins de la moitié des Américains se déclarent membres d'une église, mosquée ou synagogue, une première

Pour une nation aussi religieuse que les Etats-Unis, il s'agit d'un événement. En 2020, 47 % des Américains ont déclaré appartenir à une église, une mosquée ou une synagogue. C'est la première fois que ce taux tombe en-dessous de 50 % depuis le lancement de ces sondages, il y a plus de 80 ans.

Ce n'est pas une surprise. Depuis le début des années 2000, ce pourcentage ne fait que chuter. Après s'être maintenu autour de 70 % entre 1937 et 1999, il est tombé à environ 60 % à la fin des années 2000, puis à 50 % en 2018, selon des sondages menés régulièrement par l'institut Gallup.

Principale raison à ce déclin, le «nombre croissant d'Américains qui n'expriment aucune préférence religieuse», explique l'étude. Entre la fin des années 1990 et aujourd'hui, le taux de sondés disant ne s'identifier à aucun religion a en effet connu une hausse de 13 points (de 8 à 21 %).

L'autre cause est à chercher du côté des Américains qui croient en une religion mais ne sont membres d'aucune église, mosquée ou synagogue. Leur nombre a augmenté depuis 20 ans. A la fin des années 2000, 73 % des Américains croyants appartenaient à une structure religieuse, contre 60 % aujourd'hui.

Des jeunes moins religieux depuis deux décennies

Derrière cette chute continue de l'affiliation à une communauté religieuse, se cache une histoire de générations, selon Gallup. Depuis deux décennies, une corrélation avec l'âge apparaît, les plus jeunes appartenant moins à des églises que les plus âgés. «Le déclin du nombre de membres d'églises semble donc largement lié au changement de population, avec les personnes des générations plus âgées, plus susceptibles d'être membres d'églises, qui sont remplacées dans la population adulte américaine par des personnes des générations plus jeunes, moins susceptibles d'appartenir à des églises.»

Ainsi, cette chute historique sous les 50 % n'est pas seulement à mettre sur le compte des jeunes d'aujourd'hui, car ils ne sont «pas particulièrement non-religieux», explique au Time Mark Chaves, sociologue des religions à la Duke Divinity School. «Leurs parents étaient moins religieux que leurs grands-parents… C'est un remplacement générationnel de long cours qui est à l'origine de ces tendances à long terme.»

Mais Gallup souligne en conclusion que, malgré cette baisse continue de l'appartenance aux églises, les Etats-Unis restent un pays particulièrement religieux, avec plus de sept Américains sur dix disant croire à une religion.