4.000 kilos d'écailles de pangolin saisies au Cameroun

Des milliers d'écailles de pangolin ont été saisies à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.

Les douaniers ont saisi la cargaison qui était déguisée en denrées alimentaires dans des sacs en plastique, le 26 mars dans un avant-poste nordique, près de la frontière avec le Nigeria. Les marchandises ont une valeur d'environ 5 millions d'euros, rapporte The Independent.

Le pangolin a été braconné jusqu'à sa quasi-extinction en Asie, et il y a une pression croissante sur ce qu'il en reste en Afrique en raison de la demande pour ses écailles et sa viande.

La Zoological Society of London répertorie les quatre espèces de pangolins asiatiques - chinois, sunda, philippin et indien - comme «en danger critique d'extinction» ou «en danger». Deux espèces de pangolins africains sont répertoriées comme «vulnérables» et les deux autres «en danger».

L'animal est l'un des hôtes intermédiaires potentiels pour le Covid-19, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé.

En avril 2020, les douanes malaisiennes ont saisi une cargaison de 6 tonnes d'écailles de pangolin cachées dans des sacs d'arachides en provenance du Nigeria, à destination du Vietnam.

Le Réseau Eagle (Eco Activists for Governance and Law Enforcement), une organisation qui lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, a aidé les douanes camerounaises dans la saisie. Un porte-parole a déclaré : «Personne n'a été arrêté dans le cadre de la saisie et les personnes associées à l'envoi» se sont échappées «peut-être à cause de la corruption».

De nombreux pangolins braconnés en Afrique

La saisie a eu lieu sur une «route de trafic majeure» depuis la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, où de nombreux pangolins sont braconnés, en passant par le Congo-Brazzaville et le Cameroun.

La destination finale était le Nigeria, qui a une frontière de 1.600 km avec le Cameroun. Les ports nigerians sont responsables de l'exportation d'environ 70% des pangolins braconnés d'Afrique, selon le Groupe de travail sur les pangolins africains.

Un rapport de 2018 de la commission anti-corruption du Cameroun a classé son agence douanière comme l'organe le plus corrompu du pays. Entre 2010 et 2015, l'État a perdu 790 millions de livres sterling (927 millions d'euros) de recettes douanières, soit 8% de son budget national.

Chris Hamley, responsable de la campagne Pangolin à l'Environmental Investigations Agency (EIA), a déclaré : «Des quantités massives d'écailles de pangolins sont illégalement récoltées dans les forêts d'Afrique centrale pour être exportées par des réseaux criminels, qui utilisent le Nigeria comme refuge pour le trafic d'espèces sauvages. Cette saisie montre que ces réseaux criminels exploitent la zone frontalière nord poreuse et largement non réglementée entre le Cameroun et le Nigeria.»

Le fondateur du partenaire caritatif de The Independent, Freeland, Steve Galster, a déclaré : «Cette saisie massive d'une espèce hautement menacée est un indicateur dangereux que les trafiquants d'espèces sauvages attendent la peur du Covid-19 et sont prêts à tester la politique du gouvernement chinois et sa résolution à garder les marchés de la faune fermés».

M. Hamley a ajouté : «Il est essentiel que les autorités nigerianes et camerounaises fassent davantage pour enquêter et poursuivre efficacement les niveaux élevés de ces groupes de trafiquants de pangolins, et éradiquer la corruption qui facilite leurs activités».