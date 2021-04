Des dîners en première dans un avion cloué au sol pour près de 500 euros font fureur

La plus grande compagnie aérienne du Japon propose des repas de première classe dans un avion au sol pour 460 euros.

All Nippon Airways (ANA) a commencé à offrir le service hier et a ajouté plus de créneaux horaires pour le mois d'avril après avoir vendu rapidement, rapporte la BBC. L'expérience culinaire se déroule sur un Boeing 777 stationné à l'aéroport de Haneda, à Tokyo.

L'industrie aérienne mondiale est confrontée à son défi le plus difficile, celui de survivre dans un contexte de quarantaine et de restrictions de voyage strictes, qui ont déjà paralysé certains transporteurs.

Un moyen créatif de rentabiliser les avions au sol

Un certain nombre de compagnies aériennes ont ainsi réfléchi de manière créative à ce qu'elles pouvaient faire de leurs avions au sol pendant la pandémie, pour augmenter leurs revenus, les «vols vers nulle part» se révélant populaires, ainsi que les repas à bord dans des avions au sol. L'idée du «restaurant avec des ailes» a été imaginée par des employés qui souhaitaient mieux rentabiliser ces avions stationnés.

En octobre, Singapore Airlines a offert aux clients la possibilité de déjeuner à bord d'un Airbus A380 stationnaire stationné à l'aéroport principal de la ville. Malgré un prix allant jusqu'à 445 euros, les deux premières places se sont vendues en une demi-heure.

Alors qu'un siège de première classe coûte 59.800 yens (soit 460 euros), les convives peuvent opter pour une expérience en classe affaires moins chère, pour 29.800 yens (229 euros).

La semaine dernière, British Airways a également mis à disposition son menu de première classe via son partenaire de restauration DO & Co, bien que ces repas soient livrés à domicile. Il y a notamment un choix de quatre kits de repas cuisinés à la maison différents, pour deux personnes, et à partir de 93 euros.