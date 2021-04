Brésil : des corps d'anciennes tombes exhumés pour faire de la place aux victimes du Covid-19

Depuis plusieurs jours, la plus grande ville du Brésil Sao Paulo a décidé d'exhumer les corps d' anciennes tombes pour laisser la place au nombre toujours plus croissant de décès du coronavirus.

Quant aux restes des anciens corps, ils seront transférés vers un autre endroit, a prévenu les autorités de la ville.

L'exhumation et la relocalisation des restes sont la norme dans les opérations funéraires au Brésil, a déclaré le secrétaire municipal responsable des services funéraires, dans un communiqué.

Les autorités ont dû prendre en urgence cette mesure pour faire face au nombre croissant des victimes du covid-19. De même, la ville de Sao Paulo a également eu recours à des enterrements nocturnes pour répondre à la demande, certains cimetières étant autorisés à rester ouverts jusqu'à 22 heures.

Depuis plusieurs semaines, le Brésil souffre de sa pire vague de coronavirus depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an. Mercredi, le ministère brésilien de la Santé a enregistré son bilan quotidien le plus élevé de Covid-19 pour la deuxième journée consécutive, avec 3.869 décès.