DIRECT - Coronavirus : les autotests disponibles en pharmacie dès le 12 avril prochain

Fermeture des écoles pour trois à quatre semaines, extension des restrictions à toute la métropole, déplacements limités... Emmanuel Macron a annoncé jeudi un nouveau tour de vis face à l'épidémie du Covid-19 mais sans confinement strict. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

20H38

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a de nouveau augmenté vendredi, dépassant les 5.200, selon les chiffres quotidiens de Santé Publique France.

On comptait 5.254 personnes en réa selon le décompte de SpF (contre 5.109 jeudi), dont 505 nouvelles entrées en 24 heures dans ces services qui traitent les cas les plus graves.

20H31

Les autotests de dépistage du Covid-19 seront disponibles en pharmacie à partir du 12 avril, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran, dans un entretien au média en ligne Brut. "A partir du 12 avril, les pharmacies pourront vendre des autotests à ceux qui souhaitent en acheter", a précisé le ministre, dans cet entretien diffusé en direct sur Facebook.

"Ce sera un complément utile" par rapport aux autres méthodes, a souligné le ministre. M. Véran a précisé que ces autotests, étant "un produit de santé" ne seraient pas disponibles en grande surface car ils devaient être vendus par des professionnels de santé, capables d'expliquer leur fonctionnement.

Ces tests par auto-prélèvement nasal sont un peu plus faciles et moins désagréables que les tests naso-pharyngés profonds, la méthode de référence pour les tests RT-PCR et antigéniques actuels.

19h46

Plus de 100 millions de personnes ont reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid aux Etats-Unis.

19h17

Trois nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques associés au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, avec deux décès supplémentaires, sont survenus en France entre le 19 et le 25 mars, selon l'Agence du médicament (ANSM).

Depuis le début de la vaccination, ce sont "douze cas, dont quatre décès au total" de ces thromboses rares qui sont survenus en France, indique vendredi l'ANSM.

19h06

Le milieu du PSG Marco Verratti a été testé positif au Covid-19 et sera forfait pour les prochains matchs, notamment celui contre Lille et le Bayern Munich, en quart de finale aller de Ligue des Champions.

18h36

Le régulateur britannique du médicament a indiqué avoir identifié jusqu'ici 30 cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca au Royaume-Uni, soulignant que les avantages l'emportaient sur ce risque "très faible" rapporté aux plus de 18 millions de doses administrées.

18h17

Les 24 Heures Motos au Mans, prévues les 17 et 18 avril, sont reportées sine die en raison du "contexte sanitaire actuel, qui engendre une forte tension hospitalière", ont indiqué les organisateurs dans des communiqués vendredi.

18h10

La Réunion a pris à son tour vendredi de nouvelles mesures de restriction contre le Covid-19 avec la fermeture, à compter de mardi, des bars, restaurants, lieux culturels et salles de sports.

Ces "mesures de freinage" de l'épidémie resteront en vigueur au moins 15 jours, a précisé le préfet de l'île Jacques Billant lors d'une conférence de presse conjointe avec l'Agence régionale de santé (ARS).

17h17

Les assistantes maternelles sont autorisées à accueillir les enfants ces trois prochaines semaines, selon des sources concordantes à CNEWS.

16h54

Le gouvernement confirme qu'il privilégie "à ce stade" le maintien en juin des élections régionales et départementales, sans donner encore de dates pour la "concertation" promise des groupes parlementaires et des partis, selon un rapport au Parlement que l'AFP s'est procuré vendredi.

15h30

L'Espagne a prolongé jusqu'au 19 avril la quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de la Colombie, du Pérou et de huit pays africains pour freiner la propagation des variants du coronavirus, d'après un décret publié vendredi.

Cet isolement de dix jours s'applique aussi aux voyageurs venant du Brésil et d'Afrique du Sud, depuis lesquels seuls les ressortissants et résidents espagnols ou andorrans ont le droit de venir en Espagne.

15h16

Le nombre de classes fermées en raison de cas de coronavirus a plus que triplé en une semaine, passant à plus de 11.000, a annoncé le ministère de l'Education nationale, quelques heures avant la fermeture des écoles pour plusieurs semaines.

Sur l'ensemble du territoire, 11.272 classes (contre 3.256 il y a une semaine) sont fermées sur 528.400, soit 2,1% du total, selon un calcul de l'AFP effectué à partir des données communiquées par le ministère dans un communiqué. 229 établissements scolaires sur 61.500 gardent portes closes (soit 0,37% du total), dont 187 écoles, 27 collèges et 15 lycées.

Les académies les plus touchées en terme de fermeture de classes sont celles de Versailles, Créteil, Nancy-Metz.

15h06

L'économie américaine a créé 916.000 emplois en mars, un sommet en sept mois, laissant présager une reprise accélérée du marché du travail dans les prochains mois grâce à la montée en cadence des vaccinations et à l'assouplissement des restrictions aux Etats-Unis. Ce nombre, le plus important depuis août dernier, est bien supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 627.000 nouvelles embauches.

13h34

Plus de 70 députés britanniques de tout l'échiquier politique ont exprimé vendredi leur opposition à l'instauration d'un passeport sanitaire "discriminatoire" au Royaume-Uni, envisagée par le gouvernement pour accompagner la réouverture de certains secteurs après le confinement dû au coronavirus.

"Nous nous opposons à l'usage clivant et discriminatoire de certificats indiquant le statut Covid pour refuser l'accès de personnes à des services généraux, des entreprises ou des emplois", ont indiqué ces députés, parmi lesquels figurent des conservateurs de premier plan et l'ancien chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn.

12h56

Le Kazakhstan a enregistré vendredi son plus grand nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus depuis le début de la pandémie, le lent démarrage des campagnes de vaccination laissant craindre un été difficile pour ce pays d'Asie centrale.

Selon les statistiques officielles, 2.077 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi dans ce vaste pays d'environ 19 millions d'habitants, notamment dans la plus grande ville Almaty, épicentre de l'épidémie au Kazakhstan.

11h48

La vaccination contre le Covid-19 "n'élimine pas complètement" le risque de contamination, ce qui justifie le maintien des restrictions de déplacement pour les personnes vaccinées, a décidé le Conseil d'Etat dans une ordonnance publiée vendredi.

Saisi en référé par un habitant d'un des premiers départements où les déplacements ont été limités à 10 kilomètres mi-mars, le Conseil d'Etat a jugé que cette "atteinte à la liberté individuelle (...) ne peut, en l'état, au regard des objectifs poursuivis, être regardée comme disproportionnée, en tant qu'elle s'applique aux personnes vaccinées".

10h25

L'édition 2021 du Festival international de la bande dessinée à Angoulême est annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, annoncent les organisateurs.

09h00

Après un cafouillage, le gouvernement doit trancher ce vendredi sur la question de l'accueil des enfants par les assistantes maternelles pendant les trois prochaines semaines.

08h58

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger en a appelé à un "grand plan jeunesse" pour assurer "un rattrapage de solidarité" à l'égard des 15-25 ans qui "traversent une épreuve terrible depuis plus d'un an" en raison de l'épidémie de Covid-19.

08h44

L'édition 2021 du festival des Eurockéennes de Belfort est annulée en raison des contraintes liées à la situation sanitaire, annoncent les organisateurs, emboîtant le pas à plusieurs grands festivals d'été.

Programmé du 1er au 4 juillet avec comme têtes d'affiche Muse, DJ Snake ou encore Massive Attack, le festival de rock est annulé pour la deuxième année consécutive, victime de l'épidémie de Covid-19, a indiqué un porte-parole à l'AFP, confirmant une information de L'Est Républicain.

05h12

Le laboratoire chinois Sinovac a annoncé qu'il avait doublé la capacité de production de son vaccin contre le Covid-19, à 2 milliards de doses par an.