Washington : le Capitole bouclé, 1 policier tué et un autre blessé

Le Capitole a été bouclé ce vendredi par la police américaine. Un policier a été tué et un autre a été blessé après avoir été heurtés par une voiture. Le conducteur est quant à lui décédé.

L'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection après l'attaque du 6 janvier, menée par des manifestants pro-Trump. Certaines des barrières de protection avaient été retirées récemment, et le périmètre de sécurité resserré autour du siège du Parlement américain.

En début d'après-midi, la police du Capitole a annoncé être intervenue «après avoir été informée que quelqu'un avait foncé avec un véhicule sur deux agents».

«Un suspect a été arrêté», a précisé la police sur Twitter. «Les deux agents sont blessés. Tous les trois ont été amenés à l'hôpital.» Des tirs ont retenti au moment de l'interpellation du suspect, selon des médias. Le suspect aurait brandi un couteau en sortant du véhicule, d'après des journalistes.

Garde nationale

Les faits se sont produits près d'un point de contrôle du côté du Sénat. Les élus du Congrès sont en vacances parlementaires cette semaine, mais certains membres de leurs équipes, des employés du Congrès et des journalistes étaient présents.

Un hélicoptère s'est posé un temps sur l'esplanade au pied du Capitole puis est reparti, selon les images d'un journaliste filmées depuis l'intérieur. Tenant des boucliers, des militaires de la Garde nationale, déployée au Capitole depuis le 6 janvier, se sont précipités depuis les immeubles de bureaux parlementaires à proximité vers le Capitole.

D'autres se sont placés près de barrages de police qui bloquaient la route. La police a bouclé plusieurs avenues entourant le siège du Congrès «à cause d'une menace extérieure». «Nous sommes encore en train d'apprendre ce qu'il s'est passé» a tweeté le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, en remerciant la police.

Plusieurs milliers de partisans de Donald Trump s'étaient jetés à l'assaut du siège du Congrès le 6 janvier, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle.

Cinq personnes sont mortes au cours de cette attaque, dont le caractère spontané est de plus en plus remis en cause, et plus de 300 personnes ont été arrêtées jusqu'ici en lien avec leur participation à l'assaut.