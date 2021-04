Une tablette de chocolat datant de 1900 retrouvée dans le casque d’un soldat britannique

Une barre de chocolat d’au moins 121 ans a été découverte dans un grenier d’Oxborough Hall, situé à l’est de l’Angleterre. Elle était soigneusement conservée dans le casque d’un soldat britannique.

Le chocolat est «entièrement intact mais s’est un peu détérioré avec le temps, a déclaré à CNN Lynsey Coombs, conservatrice chez le National Trust for Places of Historic Interest qui gère le manoir bâti au XVe siècle. Le National Trust est une association qui œuvre pour conserver et mettre en valeur des monuments et des sites d’intérêt collectif.

Sur la trouvaille, «on peut encore voir une couleur brunâtre, mais ce n’est pas très appétissant pour Pâques», a précisé la conservatrice.

La barre est issue d’une commande de 100.000 chocolats destinés à remonter le moral des troupes de la reine Victoria déployées en Afrique du Sud lors de la seconde guerre des Boers (11 octobre 1899, 31 mai 1902), a rapporté CNN.

Le baronnet Henry Edward Patson-Bedinfeld était l'un de ces soldats et la tablette était conservée dans son casque, avec son emballage d’origine. «Le propriétaire a peut-être voulu le garder en souvenir de la Reine ou l’a simplement oublié, a tenté d'expliquer au média américain Lynsey Coombs. Peut-être qu’il n’aimait tout simplement pas le chocolat».

Le chocolat confectionné par Cadbury, Fry et Rowntree est désormais enveloppé dans un tissu et a été placé dans une pièce avec une température et une humidité stables afin de le préserver encore 100 ans, a affirmé la conservatrice.