Etats-Unis : l'homme qui se cache derrière QAnon révélé ?

Enfin un visage pour le fameux Q ? Un documentaire diffusé par HBO aux Etats-Unis prétent avoir découvert l'identité de l'homme qui a créé le puissant mouvement conspirationniste et pro-Trump QAnon.

Pour rappel, cette mouvance soutient l'idée que l'Amérique et d'autres pays sont gouvernés par une élite internationale sataniste et organisatrice d'un réseau de pédophilie. Ces thèses ont été développées sur le forum 4chan par un compte anonyme : Q, qui était selon ses dires un haut fonctionnaire de l'administration américain. Avec la contraction d'anonymous («anonyme» en français), QAnon était né.

L'ampleur du phénomène est tel que des politiciens soutenant officiellement les thèses développées par QAnon ont été élus au Congrès des Etats-Unis en 2020, et que ses supporters se massaient au meeting de Donald Trump avec des pancartes et des t-shirt à l'effigie de la 17e lettre de l'alphabet. Les théories se sont même exportées à l'étranger, notamment en France ou en Allemagne.

C'est pour toutes ces raisons que le réalisateur Cullen Hoback a décidé de créer une série documentaire pour HBO nommée «Q : Into the Storm» («Q : au coeur de la tempête»). Dans la dernière scène, celui-ci discute avec Ron Watkins, un conspirationniste ancien administrateur du forum polémique 8chan (devenu 8kun). Les deux hommes parlent alors des théories sur les fraudes électorales, quand Ron Watkins déclare : «ça a été trois ans d'entrainements au renseignement, à expliquer à des gens normaux comment faire du travail de renseignement. C'était ce que je faisais anonymement avant.»

This is the big reveal in the finale of #QIntotheStorm where Ron Watkins says too much to Cullen Hoback and lets his guard slip.





It was so good it made the whole six hours worth it. pic.twitter.com/QzwTGNcl5q

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 5, 2021