Le classement des milliardaires 2021 dévoilé par Forbes

Pour eux, la crise du Covid n'a pas été synonyme de crise économique. Le magazine économique américain Forbes a dévoilé, ce mardi 6 avril, son palmarès des 200 milliardaires de l'année 2021.

Mis en ligne sur le internet de la revue économique et financière, ce classement consacre ainsi Jeff Bezos comme personne la plus riche de la planète cette année. Dans le contexte de la crise du coronavirus, le patron d’Amazon a vu l'activité de son site de vente en ligne démultipliée. Sa fortune passe en effet de 113 milliards de dollars à 177 milliards de dollars, soit un bond de 35 %.

Derrière lui, se trouve le patron de Tesla, Elon Musk, qui truste la deuxième place du podium. Alors que l’an dernier il n’était même pas classé parmi les 20 personnalités les plus riches de la planète (il était au 34e rang avec une fortune estimée à 24,6 milliards de dollars, rappelle Forbes), il talonne désormais Jeff Bezos avec une fortune estimée à 151 milliards de dollars.

Bernard Arnault, 3e milliardaire le plus riche de la planète

Sur la troisième marche du podium, on retrouve un Français, l’empereur du luxe Bernard Arnault. La fortune personnelle du patron de LVMH a fait au cours des douze derniers mois un bond vertigineux. Estimée à 76 milliards de dollars en 2020, elle est aujourd'hui évaluée à 150 milliards de dollars, soit une hausse époustouflante de 50 % en un an. L’acquisition de Tiffany, alliée à de bonnes performances en Bourse, se sont concrétisées pour lui en retombées sonnantes et trébuchantes.

Derrière ce trio Bezos-Musk-Arnault, se trouve une personnalité très connue sur la planète : Bill Gates. Le fondateur de Microsoft, aujourd'hui retraité, détient ainsi en 2021 pas moins de 124 milliards de dollars au total. Mark Zuckerberg complète quant à lui le Top 5 des personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à 97 milliards de dollars.

Suivant les montants recensés par Forbes, le fondateur de Facebook coiffe l’Américain Warren Buffett (6ème place, 96 milliards de dollars + 33% en un an) et les deux Larry : Larry Page (Google/Alphabet 7e) et Larry Ellison (Oracle 8e), qui engrangent 93 milliards et 91, 5 milliards de dollars respectivement. Enfin, Sergey Brin, co-fondateur de Google, et l'homme d'affaires indien Mukesh Ambani complètent le Top 10, avec 89 et 84,5 milliards de dollars chacun.

Signe des temps, 11 milliardaires issus de l'univers des cryptomonnaies apparaîssent dans le classement cette année.

Un classement des milliardaires français également dévoilé

A noter qu'à cette liste des milliardaires mondiaux, la version française de Forbes s'est également attelée à établir le palmarès des milliardaires français. Et ce classement 2021 compte pas moins de quatre nouveaux milliardaires tricolores.

En toute logique, c'est donc Bernard Arnault qui est sacré roi des milliardaires français. Françoise Bettencourt Meyers, l'héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal est, avec 73,6 milliards de dollars, deuxième. La troisième marche du podium est quant à elle trustée par un autre habitué puisqu'il s'agit en l'occurrence de François Pinault (Kering, Christie's) avec 42,3 milliards de dollars.

Découvrez les 42 milliardaires français, avec 3 nouvelles entrées dans ce classement exclusif. Cette “équipe de France des milliardaires” totalise à elle seule un peu plus de 510 milliards de dollars…https://t.co/YjWPcRMLvh — Forbes France (@forbes_fr) April 6, 2021

Si Olivier Dassault, décédé dans un accident d'hélicoptère en mars, est sorti du palmarès, la France est néanmoins passée dans le classement Forbes de 39 à 42 milliardaires entre 2019 et 2020.

Détenant 8 % du capital de Moderna Therapeutics, société américaine en pointe dans la course aux vaccins anti-Covid, son PDG français Stéphane Bancel fait une entrée fracassante directement à la 23e place avec une fortune estimée à 4,3 milliards de dollars. Deuxième entrée très remarquée, celle d'Olivier Pomel, à la 34e place, avec 1,3 milliard de dollars. Le PDG de la société de surveillance du cloud Datablog détient 6 % des actions qui ont vu leur cours s'envoler de 39 % après le premier jour de cotation au Nasdaq.

Suit ensuite François Feuillet à la 35e place avec une fortune d'1,5 milliard d'euros. Le PDG de Trigano détient 58 % des parts de ce groupe leader européen des camping-cars et possède 9,5 hectares de vignes de grands crus, selon Forbes. Enfin, Yves-Loïc Martin, entre à la 36e place avec 1,4 milliard d'euros. Il est le frère de Gilles Martin qui a fondé les laboratoires d'analyse Eurofins Scientific, positionnés dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Il en est aujourd'hui administrateur et détient 11 % des parts, selon Forbes.