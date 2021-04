Philippines : un homme meurt après avoir été contraint de réaliser 300 squats pour avoir violé le couvre-feu

Un jeune Philippin de 28 ans est mort après avoir été contraint par les gardes du village de General Trias, situé dans la province de Cavite (Philippines), d'effectuer 300 squats pour avoir enfreint les règles du couvre-feu, jeudi dernier.

Ce jour-là, Darren Manaog Penaredondo était sorti pour acheter de l’eau alors qu’un couvre-feu interdit tout déplacement hors du domicile entre 18 heures à 5 heures, a rapporté le média en ligne philippin Rappler.

Interrogée par ce dernier, la compagne de la victime a précisé que son partenaire se trouvait en compagnie d’un autre homme quand il a été amené devant la mairie. «Et puis, on leur a dit de faire des exercices de pompes 100 fois», a raconté Reichelyn Balce.

En guise de punition, les deux hommes ont été forcés par les gardes à faire des mouvements similaires aux squats. S’ils n’étaient pas synchronisés, ils étaient obligés de répéter l’exercice. Ce que les deux individus ont fait, 300 fois.

Ouverture d'une enquête

Sur Facebook, la compagne a affirmé que Darren Manaog Penaredondo était rentré chez lui épuisé vers 8 heures du matin le lendemain. «Cette journée-là, il a eu du mal à marcher, il rampait», a-t-elle détaillé.

Plus tard dans la journée de vendredi, Darren a été pris de convulsions et son cœur s’est arrêté. Les secours sont parvenus à le ramener une fois avant que le jeune homme ne meure aux alentours de 22 heures.

Contacté par Rappler, le chef de la police de la ville, le lieutenant-colonel Marlo Nillo Solero, a affirmé que de telles punitions n’existaient pas pour ceux qui violent les mesures sanitaires.

Une enquête est en cours, a déclaré sur Facebook le maire de General de Trias, Antonio Ferrer.

Aux Philippines, le nombre de personnes contaminées par le Covid est estimé à plus de 784.000, dont plus de 13.400 décès. Des variants plus contagieux du virus et le non-respect des protocoles de santé sont accusés d'être à l'origine de la flambée de l'épidémie de ces dernières semaines.