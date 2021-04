DIRECT - Coronavirus : la balance bénéfice / risque du vaccin AstraZeneca est «positive» selon l'Agence européenne des médicaments

Le groupe Delpharm, basé en Eure-et-Loir, doit commencer aujourd’hui à mettre en flacon des vaccins élaborés par l'alliance Pfizer/BioNTech. Suivra mi-avril son concurrent Recipharm, d'origine suédoise, qui s'occupera des vaccins Moderna en Indre-et-Loire. La barre des 30.000 malades du Covid-19 hospitalisés en France a par ailleurs été dépassée mardi. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

16h27

L'Agence européenne des médicaments (EMA) n'a pas identifié de facteur de risque spécifique concernant le vaccin AstraZeneca, estimant qu'une explication "plausible" à des cas rares de caillots sanguins pourrait être une réponse immunitaire.

"Des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés car les événements rares sont observés à tous les âges", a déclaré la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors de la visioconférence.

16h04

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a estimé mercredi que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19.

L'EMA a établi "un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses", a déclaré l'agence basée à Amsterdam dans un communiqué, indiquant toutefois que la balance bénéfice/risque reste "positive".

15h54

L'Agence européenne des médicaments (EMA) livre ses conclusions sur le lien potentiel entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et la formation de caillots sanguins, peu avant une réunion des ministres de la Santé de l'UE.

La conférence de presse en ligne de l'EMA portera sur "la conclusion de l'examen du signal d'alarme" lancé à propos de ce vaccin par rapport à "des cas de thrombose", a précisé le régulateur européen basé à Amsterdam. La directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, participera aux côtés d'autres responsables de l'agence à cette conférence après la suspension par plusieurs pays européens de l'utilisation du vaccin du laboratoire anglo-suédois en raison des signalements de thromboses parmi les personnes vaccinées.

Les ministres de la Santé de l'Union européenne se réuniront ensuite par visioconférence à partir de 16H00 GMT pour examiner les conclusions de l'EMA. Cette réunion informelle est conduite par la ministre portugaise Marta Temido, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE, a annoncé Lisbonne dans un tweet.

15h15

L'Etat allemand de Bavière a négocié un "contrat préliminaire" en vue de recevoir prochainement 2,5 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, sous réserve de son approbation par le régulateur européen, a annoncé mercredi le dirigant régional Markus Söder.

15h05

Les premiers vaccins anti-Covid-19 produits sur le sol français ont, comme prévu, été fabriqués ce jour, a confirmé le sous-traitant Delpharm en charge de l'opération, un événement salué par le président Emmanuel Macron même si les doses ne seront pas destinées qu'aux Français. 13h42

La Norvège, qui a réussi à garder l'épidémie de Covid-19 sous contrôle, va lever ses mesures sanitaires en quatre étapes espacées chacune d'au moins trois semaines, a annoncé la Première ministre, sans s'engager sur une date pour une réouverture totale de la société.

12h44

Le gouvernement d'Angela Merkel est favorable à la mise en place d'un "verrouillage court et uniforme" dans toute l'Allemagne pour endiguer la hausse des infections au Covid-19, a indiqué une porte-parole.

"Le système de santé est soumis à une pression menaçante", a mis en garde lors d'une conférence de presse Ulrike Demmer. "C'est pourquoi tout appel à un verrouillage court et uniforme est justifié", a jugé la porte-parole du gouvernement.

11h38

Il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés en France d'ici au 1er septembre pour espérer un retour à une vie normale, selon une étude qui note que ce taux est bien supérieur à la part des Français se disant prêts à être vaccinés.

Ces nouvelles modalisations de chercheurs de l'Institut Pasteur, de Santé publique France et de la Haute autorité de Santé partent de l'hypothèse qu'à l'automne, le taux de reproduction (R0) du virus du Covid-19, sans aucune mesure de contrôle de l'épidémie, sera au moins égal à 3, comme lors de la première vague.

10h20

L'Agence européenne des médicaments (EMA) tiendra ce mercredi à 14h00 GMT une conférence de presse sur le lien potentiel entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et la formation de caillots sanguins.

10h03

Le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Moderna va commencer à être utilisé mercredi au Royaume-Uni, au moment où des doutes apparaissent sur celui d'AstraZeneca, objet d'une enquête sur un éventuel lien avec la formation de caillots sanguins.

"Le déploiement du vaccin Moderna commence aujourd'hui, en commençant par Carmarthen au Pays de Galles. Nous avons commandé 17 millions de doses qui seront utilisées dans tout le Royaume-Uni dans les semaines à venir", a tweeté le Premier ministre Boris Johnson mercredi.

9h08

Le Premier ministre australien Scott Morrison a imputé mercredi à des problèmes de livraison de vaccins par l'Union européenne le retard pris par la campagne de vaccination en Australie, qui vaut au gouvernement de plus en plus de critiques de l'opposition.

Le dirigeant conservateur a fait état d'une pénurie de vaccins et d'un "contrôle strict des exportations" de l'Union européenne pour expliquer le fait que son pays n'ait reçu que 700.000 doses d'une commande de 3,8 millions de fioles du vaccin Oxford/AstraZeneca.

L'Australie a plutôt bien réussi à contenir la propagation du coronavirus sur son sol, mais elle accuse des retards dans son programme de vaccination.

7h27

Une personne sur trois qui a surmonté le Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection, selon la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d'anciens malades du Covid. L'anxiété (17%) et les troubles de l'humeur (14%) étaient les diagnostics les plus fréquents, selon l'étude, parue mercredi dans le journal spécialisé The Lancet Psychiatry. L'incidence des atteintes neurologiques telles que les hémorragies cérébrales (0,6%), les accidents vasculaires cérébraux (2,1%) et la démence (0,7%) était globalement plus faible, mais le risque était généralement plus élevé parmi les patients qui avaient été gravement malades.

6h10

Le nombre des contaminations au coronavirus enregistrées en Argentine lors des dernières 24 heures est de 20.870, un record depuis le début de l'épidémie dans ce pays, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Pendant la même période de 24 heures, les autorités ont compté 163 décès, ce qui porte le bilan général à 56.634 morts, et le nombre total des contaminations recensées depuis mars 2020 est de 2.428.029.

6h01

"Nous pouvons dès à présent nous projeter dans la vie post-pandémie": le gouverneur de Californie a annoncé mardi rouvrir totalement son Etat le 15 juin, grâce à la campagne de vaccination américaine menée tambour battant, et à laquelle Joe Biden a donné un nouveau coup d'accélérateur.

La situation aux Etats-Unis paraît en contraste avec l'Europe, où l'on s'interroge sur le lien entre le vaccin AstraZeneca et certains types rares de thromboses, ou au Brésil, où un nouveau record de morts du Covid a été enregistré.