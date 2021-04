En quoi consiste la «bulle de voyage» entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ?

Un moyen de relancer le tourisme ? L'Australie et la Nouvelle-Zélande lanceront le 19 avril prochain une «bulle de voyage» sanitaire, pour permettre à leurs citoyens de se déplacer librement entre les deux pays, sans avoir besoin de se soumettre à une quarantaine.

Les voyageurs australiens souhaitant se rendre en Nouvelle-Zélande et néo-zélandais en partance pour l'Australie n'auront pas non plus besoin d'être vaccinés contre le Covid-19 ni de se faire tester avant le départ.

«Les voyages sans quarantaine ne seront pas ce qu'ils étaient avant le Covid-19», a tout de même tenu à souligner la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern mardi, au moment d'annoncer le lancement de cette «bulle de voyage», sur lequel les deux pays travaillent depuis des mois.

En effet, il y aura certaines conditions pour en profiter : ne pas avoir de symptômes de rhume ou de grippe, ne pas avoir été testé positif dans les 14 jours précédant le voyage et ne pas attendre les résultats d'un test. Les voyageurs devront porter un masque pendant le vol et donner les coordonnées de leur logement sur place. Des contrôles de température aléatoires pourront être réalisés à l'aéroport.

Pas la première «bulle» dans le monde

Par ailleurs, une suspension de la «bulle» n'est pas à exclure, en cas de nouvelle flambée des infections de Covid-19 dans l'un des deux pays, qui entraînerait une fermeture des frontières. Jusque-là, la Nouvelle-Zélande (seulement 26 décès et 2.500 cas) et l'Australie (moins de 1.000 décès et 29.000 contaminations) ont bien réussi à contrôler l'épidémie sur leur territoire, Wellington étant même considéré comme l'un des meilleurs élèves de la planète.

Cette «bulle de voyage» est la première à concerner deux grands pays. Mais ce n'est pas la toute première au niveau mondial. Taïwan et l'archipel des Palaos, dans le Pacifique, en ont inauguré une le 1er avril. Une autre devait être créée fin 2020 entre Singapour et Hong Kong, mais a été reportée en raison d'une nouvelle vague de contaminations dans le territoire semi-autonome. Singapour souhaiterait également être le prochain territoire à ouvrir une telle «bulle de voyage» avec l'Australie. Aucun projet de ce type en Europe n'est pour l'heure évoqué.