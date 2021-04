DIRECT - Coronavirus : plus de 5.700 patients en réanimation, légère baisse en 24 heures

Alors que le nombre de malades pris en charge dans les services de réanimation ne cesse d'augmenter, un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce jeudi. A Bordeaux, un vaccinodrome ouvre ses portes au Parc des Expositions. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

21h56

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a légèrement baissé jeudi, mais reste très élevé, selon les données de Santé publique France (SPF).

On comptait 5.705 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continus), contre 5.729 mercredi. En 24 heures, ce sont 498 patients qui ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 673 la veille.

Le nombre total de personnes à l'hôpital est aussi en légère baisse avec 30.555 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.904 la veille. Au total, 2.156 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. En 24 heures, 345 nouveaux décès ont été enregistrés dans les établissements hospitaliers, contre 433 décès la veille, pour un total de 98.065 depuis le début de l'épidémie (dont 71.972 à l'hôpital)

Le nombre de cas enregistré jeudi s'élève à 84.999, incluant un rattrapage des chiffres de la veille, lesquels n'avaient pas été publiés car environ 400.000 résultats de tests n'avaient pu être intégrés dans la base de SPF, avait indiqué l'agence. Le taux de positivité, pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées, s'élève sur les 7 derniers jours à 7,3%. Sur le front de la vaccination, la France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections de vaccins contre le Covid-19.

21h55

L'Islande, qui laisse entrer depuis début avril sans autre forme de contrôle tous les voyageurs présentant un certificat de vaccination contre le Covid-19, a annoncé jeudi qu'ils devront désormais se faire tester à leur arrivée. A compter de ce soir, minuit, "un test sera requis pour les individus avec un certificat de vaccination ou un certificat d'infection antérieure en raison de preuves qu'(ils) peuvent être porteurs du virus", a motivé le ministère de la Santé dans un communiqué. La nouvelle mesure a cours au moins jusqu'au 1er mai.

20h29

Le comité intergouvernemental franco-algérien, prévu dimanche en Algérie en présence du Premier ministre français Jean Castex, est reporté sine die "compte tenu du contexte sanitaire", a annoncé jeudi Matignon à l'AFP.

"L'épidémie de Covid-19 ne permettant pas à ces délégations de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes", le comité "est donc reporté à une date ultérieure, lorsque le contexte sanitaire sera plus favorable", a ajouté Matignon. De sources concordantes françaises et algériennes, le format de la délégation française, réduit en raison de l'épidémie, a été jugé insuffisant par les autorités hôtes, ce qui a précipité cette annulation tardive.

20h24

Le Portugal a décidé à son tour jeudi de réserver le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca aux plus de 60 ans en raison de rapports établissant un lien avec de rares cas de caillots sanguins. D'autres pays européens ont déjà pris des mesures similaires. La France réserve le vaccin aux personnes de 55 ans et plus, et l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas aux plus de 60 ans. Selon des données actualisées dimanche, le Portugal comptait 1,3 million de personnes ayant reçu au moins une dose d'un des vaccins anti-Covid. Près de 580.000 d'entre elles, soit environ 6% de la population ont déjà reçu la deuxième dose. Fortement touché par la pandémie de coronavirus au début de l'année, le pays a pu freiner les contagions à la faveur d'un confinement général strict qui a commencé à être graduellement levé à la mi-mars.

18h35

L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis un an au Maroc a été de nouveau prolongé d'un mois jeudi pour lutter contre la pandémie de coronavirus dans le royaume, a annoncé jeudi un communiqué de l'exécutif.

"Le Conseil de gouvernement, réuni à Rabat, a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 mai 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie", selon ce communiqué. Les autorités avaient déjà annoncé mercredi un renforcement du couvre-feu en vigueur depuis décembre pour la durée du ramadan, mois de jeûne musulman qui débute mi-avril.

Cette décision suspend de facto les prières collectives du soir dans les mosquées et proscrit les traditionnelles sorties en famille après la rupture du jeûne. La mesure est doublée de mesures restrictives comme l'interdiction des fêtes et des rassemblements.

16h18

Roselyne Bachelot a posté un nouveau message rassurant sur Twitter, dans lequel elle affirme «reprendre des forces chaque jour».

Heureuse de vous retrouver!





Je reprends des forces chaque jour.





Mes pensées solidaires accompagnent tous ceux qui souffrent, ainsi que leurs proches.





J’exprime ma profonde reconnaissance aux personnels soignants, qui partout en France, font un travail remarquable. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) April 8, 2021

15h21

La France a franchi ce jeudi le seuil des 10 millions de premières injections de vaccins, annonce Jean Castex.

15h00

Emmanuel Macron visitera vendredi matin l'usine du groupe Delpharm qui a commencé cette semaine, pour la première fois en France, à embouteiller les vaccins anti-Covid de Pfizer/BioNTech en Eure-et-Loir.

13h45

La "situation hospitalière est grave", ce qui justifie que près de 8.000 lits sont désormais armés en réanimation, a ajouté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

L'une des priorités du gouvernement, "c'est anticiper l'arrivée du pic en réanimation, en continuant à armer davantage de lits de réanimation", a expliqué le secrétaire d'Etat à la sortie du Conseil des ministres en rappelant que près de 31.000 Français sont hospitalisés dont 5.746 en réanimation.

13h40

Gabriel Attal fait le point sur l'épidémie. Si «la situation reste tendue», le porte-parole évoque "les premiers effets positifs des mesures de freinage» mises en place le 20 mars dernier dans 16 départements au départ, au départ.

11h08

Le chef du MoDem François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, a plaidé pour le report "après l'été" des élections régionales et départementales prévues en juin en raison de la crise sanitaire et pour éviter la répétition du "drame" du premier tour des municipales.

10h09

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, aannonce que son pays allait engager des discussions avec la Russie en vue d'un achat éventuel de Spoutnik V, en cas d'approbation du vaccin anti-Covid par les autorités européennes.

"J'ai expliqué au nom de l'Allemagne au Conseil des ministres de la Santé de l'UE, que nous discuterions de manière bilatérale avec la Russie, tout d'abord pour savoir quand et quelles quantités pourraient être livrées", a indiqué le ministre sur la radio régionale publique WDR, une décision prise selon lui après la décision de la Commision européenne de ne pas négocier au nom des Vingt-Sept l'achat du sérum Spoutnik V.

9h33

Le tournoi du Grand Chelem, qui avait dû être déplacé de plusieurs mois en 2020, a été décalé d'une semaine pour se dérouler du 30 mai au 13 juin.

08h06

La Polynésie française vient de vivre son premier mois sans décès du Covid, après six mois d’épidémie, selon le bulletin de veille sanitaire publié mercredi (jeudi heure de Paris) par la direction de la Santé locale.

Cette collectivité d’outre-mer déplore 141 décès en lien avec le Covid. Le premier était survenu en septembre 2020. En novembre, le taux d’incidence en Polynésie était l’un des plus hauts du monde (989 pour 100.000 habitants) et le centre hospitalier local avait frôlé la saturation.

Mais l’épidémie a commencé à refluer dès janvier. La fermeture des frontières et la quarantaine imposée aux rares voyageurs ont permis de détecter les variants avant qu’ils ne se diffusent dans la population.

7h58

Le Japon envisage de vacciner en priorité les sportifs japonais devant participer aux Jeux olympiques, dans le but de les protéger avant l'ouverture des JO de Tokyo le 23 juillet, ont indiqué jeudi des médias locaux. Le gouvernement japonais a toutefois nié qu'un tel projet soit envisagé, mais a déclaré qu'il "suivrait de près les discussions" sur la protection de la santé des sportifs. Ces informations sur le vaccin aux athlètes ont très vite suscité des critiques en ligne, un internaute japonais lançant par exemple sur Twitter: "Donnez-le d'abord à ma grand-mère!

6h02

Le Parquet vénézuélien a ouvert une enquête sur les pratiques du maire de la commune de Sucre (300 kilomètres à l'ouest de Caracas) qui avait commencé à marquer les maisons de malades du Covid-19, a annoncé mercredi le Procureur. Luis Adrian Duque, maire pro-Chavez favorable au pouvoir, marquait "de manière macabre les maisons de patients souffrant du Covid-19" dans le cadre d'une campagne de prévention, a écrit sur Twitter le procureur Tarek William Saab. Selon le procureur, il s'agit d'un acte de "ségrégation". Le parquet a fait "retirer les affiches insolites collées sur les maisons", précise-t-il.

5h51

Le Pérou a enregistré 314 décès liés au Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis le début de l'épidémie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, à quatre jours des élections. Les Péruviens doivent voter dimanche pour élire un nouveau président et un nouveau parlement. Le gouvernement intérimaire du président Francisco Sagasti a exclu de reporter le scrutin bien que le Pérou soit confronté à une seconde vague de la maladie.

5h44

Un couvre-feu nocturne entrera en vigueur vendredi pour trois semaines en Argentine, pour la première fois dans le pays, frappé par une augmentation exponentielle des contaminations avec un nouveau record d'infections quotidien mercredi, a annoncé le président Alberto Fernandez. "La circulation est interdite entre 00h00 et 06h00 du matin tous les jours. Selon les juridictions, les autorités ne pourront élargir ces horaires qu'en fonction des spécificités de chaque lieu", a déclaré le chef de l'Etat dans une allocution.