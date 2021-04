Fukushima : le Japon bientôt prêt à jeter les eaux radioactives dans l'océan ?

Une mesure polémique. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a fait savoir ce 9 avril qu'il souhaitait prendre une décision définitive quant à l'avenir des eaux contaminées par la radioactivité de l'usine de Fukushima.

Plus de dix ans après le séisme qui avait entraîné la catastrophe nucléaire, ces eaux sont toujours stockées sur le site de l'usine. Celles-ci avaient été utilisées pour refroidir les réacteurs en 2011, et prennent une place non négligeable, sans qu'aucune solution ne semble satisfaire toutes les parties pour s'en débarrasser. Tepco, l'entreprise qui gère la centrale, pompe également les eaux naturelles souterraines qui s'infiltrent sous l'usine. De sorte que la capacité de stockage pourrait avoir atteint sa limite en 2022.

L'une des principales mesures envisagées serait de relâcher les eaux, désormais traitées mais qui conservent des traces de tritium, dans l'océan. Cependant, le sujet est source de conflits au Japon, notamment avec le secteur de la pêche locale, qui s'inquiète des conséquences potentielles que cela pourrait avoir sur la faune marine, et donc sur leur activité, sans parler de l'image pour leurs produits. Reuters dévoile d'ailleurs que Yoshihide Suda devrait rencontrer ceux-ci dans les prochains jours, avant que le gouvernement ne rende sa décision.

Pour défendre sa solution visant à relâcher les eaux, Tokyo s'appuie sur l'exemple de plusieurs autres complexes nucléaires, comme celui de Tricastin, en France, qui rejette des eaux contenant des traces de tritium dans les mers ou les fleuves.

À l'heure actuelle, aucune conséquence n'a été repérée sur l'environnement. L'élément radioactif peut en effet être cancérigène pour l'humain, si celui-ci est présent en grande quantité. Le gouvernement souhaiterait donc contrôler les rejets pour éviter de dépasser les seuils de références. Mais il n'est pas certain que cela change les vues de l'opinion sur la question.