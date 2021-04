La femme aux plus longs ongles du monde vient de les couper, pour la première fois depuis 30 ans

Pour la première fois depuis 30 ans, la femme aux plus longs ongles du monde, résidant au Texas (Etats-Unis), a décidé de les couper.

Ayanna Williams, qui les avait laissés pousser depuis le début des années 1990, a fait son entrée au célèbre livre Guinness des records en 2018. Mis bout à bout, ses ongles mesuraient cette année-là 5,76 mètres.

Ceux de sa main gauche étaient plus longs que ceux de sa main droite (3,265 mètres contre 2,498 mètres). Pas moins de deux flacons de vernis étaient alors nécessaires pour colorer la totalité et chaque séance de manucure durait plus de 20 heures.

«avec ou sans mes ongles, je serai toujours la reine»

Après avoir mené une vie hors du commun durant toutes ses années pour protéger ses précieux attributs, l’Américaine a enfin décidé de les couper ce week-end, dans un institut de dermatologie, rapporte CNN, précisant que la longueur cumulée de ses ongles avaient dépassé les 7 mètres.

L'épaisseur était telle que, pour les couper, la dermatologue a dû utiliser un outil rotatif électrique. Mais «avec ou sans mes ongles, a déclaré la sexagénaire, je serai toujours la reine. Mes ongles ne me font pas, je fais mes ongles !».

Ses longs ongles coupés seront exposés, telle une œuvre d’art, au musée d’Orlando, en Floride. Ayanna Williams a expliqué que, désormais, son nouvel objectif est d’encourager le prochain passionné d’ongles à battre son record.