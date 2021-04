Un candidat démarre sa campagne électorale couché dans un cercueil, au Mexique (vidéo)

Une mise en scène macabre. Installé dans un cercueil capitonné, un homme politique mexicain a choisi d'aller à la rencontre des électeurs de Ciudad Juarez, afin de dénoncer les ravages de la mortalité causée dans ce pays par le Covid-19 mais aussi par la violence liée aux cartels.

Candidat dans l'Etat de Chihuahua, situé dans le nord du pays, Carlos Mayorga a lancé sa campagne électorale d'une manière inédite, en participant à ses propres funérailles, couché à l'intérieur de son cercueil, le 6 avril 2021, à Ciudad Juarez. L'événement s'est déroulé sur un pont localisé entre la ville frontière mexicaine, surnommée «la capitale mondiale du crime», et El Paso, sa jumelle américaine située au Texas.

Ce simulacre d'enterrement était destiné à dénoncer les milliers de morts causés par la pandémie de coronavirus et aussi par le fléau que représente la criminalité organisée à Ciudad Juarez mais également sur l'ensemble du territoire mexicain.

Briguant un mandat au parlement régional, le candidat du parti Encuentro Solidario a expliqué à l'AFP «avoir décidé de lancer cette campagne politique dans un cercueil pour envoyer un message aux politiciens: ils ont un peuple mort, une ville, une communauté, une cité, un état morts à cause de l'indifférence».

Le convoi funéraire était composé de partisans vêtus de combinaisons de protection biologique qui portaient des bouquets de fleurs afin d'attirer l'attention des passants sur le bilan de plus de 200.000 morts du Covid-19 au Mexique, le troisième le plus élevé au monde.

«Les politiciens ont gardé le silence sur les niveaux élevés de la criminalité organisée. Ils ont gardé le silence sur la situation chaotique du Covid», a ajouté Carlos Mayorga en émergeant de son cercueil.

Depuis 2006, le Mexique fait face à une véritable guerre lancée par le gouverment avec l'appui des militaires contre les cartels de la drogue. Plus de 300.000 personnes ont été assassinées dans le pays, un des plus violents et dangereux au monde.

Lancée le 4 avril 2021, la campagne pour les élections dans les 32 Etats du Mexique a déjà été précédée par le meurtre de 16 candidats. Le vote aura lieu le 6 juin, quelque 94,4 millions de Mexicains éliront 500 représentants de parlements régionaux, dont 15 des 32 gouverneurs.