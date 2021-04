Vidéo : «tu veux mourir là ?», une conductrice armée suscite l'effroi à Los Angeles

Une scène hallucinante de violence et pourtant bien réelle. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir un carrefour de Los Angeles (Californie, Etats-Unis), une conductrice a totalement perdu ses nerfs pour pointer un pistolet à travers la vitre de sa voiture, menacer de tuer des gens... et même tirer avec son arme, relate TMZ. La scène, filmée, a provoqué la stupéfaction sur les réseaux sociaux.

Au début de la séquence, la femme crie sur une personne indéterminée qui se trouve hors du champ de la caméra. La scène est filmée depuis un bâtiment attenant et on peut entendre au moins deux voix chuchoter, mais d’une façon inintelligible.

La femme, casquette vissée sur la tête, crie à travers sa fenêtre, sort une arme de poing qui ressemble à un revolver... et la charge. Pire encore, ses mots sont à glacer le sang. «Tu veux mourir là ? Quelqu'un veut mourir maintenant ? Hein !? Quelqu'un ?», peut-on l'entendre hurler.

