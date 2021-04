Voici la ville qui compte le plus de milliardaires au monde

Une nouvelle venue tout en haut du classement. Exit New York, qui était numéro un depuis sept ans, c'est la ville de Pékin qui compte désormais le plus de milliardaires dans le monde, selon le classement 2021 de Forbes dévoilé mardi.

C'est la première fois que la capitale chinoise apparaît en tête de ce palmarès, réalisé tous les ans depuis 35 ans par le magazine économique américain. En 2021, Pékin a gagné pas moins de 33 milliardaires. Ils sont désormais 100 à résider dans la mégapole de 21 millions d'habitants, contre 99 à New York (+7 par rapport à 2020).

Le plus riche d'entre eux est Zhang Yiming, le fondateur et patron du réseau social TikTok et de sa maison-mère ByteDance, avec une fortune estimée à 35,6 milliards de dollars (30 milliards d'euros). A titre de comparaison, la richesse du plus gros milliardaire new-yorkais, l'ancien maire Michael Bloomberg, fondateur de la société financière à son nom, est supérieure de 65 % (59 milliards de dollars, soit 50 milliards d'euros).

Quatre villes chinoises dans le top 10

En l'espace d'un an, Pékin est passé de la quatrième place du classement de Forbes à la première. Comme l'ensemble de la Chine, la capitale a profité du rapide endiguement de la pandémie de coronavirus sur le territoire chinois. Cette réussite sanitaire - selon les chiffres officiels - s'est répercutée sur les milliardaires. En effet, si les Etats-Unis sont toujours le pays qui compte le plus de milliardaires (724, +109 par rapport à 2020), la Chine a largement grignoté son retard en 2021 (626, +238).

Dans le top 10 des villes, c'est le géant asiatique qui est aussi le mieux représenté, avec quatre cités : Pékin (1ère), Shenzhen (5e, soit deux places de mieux qu'en 2020), Shanghai (6e, même place qu'en 2020) et Hangzhou (10e, entrée dans le top 10). Outre New York (2e), une seule autre ville américaine apparaît dans les dix premières : San Francisco (8e). Deux capitales européennes y figurent : Moscou (4e, une place de perdue comparé à 2020) et Londres (7e, deux places de perdues). Le palmarès est complété par deux villes asiatiques hors de la Chine : Hong Kong (3e, après 2e en 2020) et Bombay (8e, ex aequo avec San Francisco).