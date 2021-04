Coronavirus : Ces pays qui rouvrent leurs terrasses

Alors que la France fait face à une troisième vague de contaminations et vient d’entrer dans une nouvelle phase de mesures restrictives, des pays européens où la situation s’améliore rouvrent progressivement les terrasses.

Danemark

Avec quelques centaines de cas positifs relevés chaque jour, le Danemark envisage un retour progressif à une vie plus normale. A l’aide d’un « coronapas » les Danois peuvent circuler plus librement. Cette appli permet de prouver que le porteur est soit entièrement vacciné, soit qu'il a déjà contracté le Covid-19 avec un test positif de deux à douze semaines, soit qu'il a effectué un test négatif depuis moins de 72 heures. Il sera obligatoire pour pouvoir s’installer sur une terrasse à partir du 21 avril. Restaurants, musées et théâtres doivent rouvrir quant à eux à partir du 6 mai.

Allemagne (Sarre)

La situation en Allemagne est loin d’être sous contrôle. Le gouvernement vient d’ailleurs d’annoncer qu’il allait durcir la législation sanitaire afin de pouvoir imposer des mesures à l’ensemble du pays. Face à la montée d’un sentiment de ras-le-bol, l’Etat régional de Sarre a décidé de lever certaines restrictions : cafés et restaurants peuvent en effet accueillir des clients à l’extérieur avec des règles strictes. Cinq personnes peuvent s’y attabler si elles ont effectué une réservation au préalable.

Royaume-Uni

Après l’enfer, le réconfort. Grâce à une campagne de vaccinations menée tambour battant, le Royaume-Uni bénéficie d’une nette amélioration. Seuls 46 cas positifs sont relevés chaque jour pour 1 million d’habitants contre 1425 pour la France d’après le comité du système statistique européen (CSSE). Résultat : dès lundi les commerces non essentiels pourront rouvrir, mais aussi les terrasses des pubs.

Portugal

Après six semaines de confinement, le Portugal est lui aussi plus serein et assouplit peu à peu les mesures restrictives. Depuis le 5 avril, les terrasses sont de nouveau accessibles. « Les tables sont espacées et il faut remettre son masque quand on a fini de manger » explique Cécile Gonçalves de Maison au Portugal. « D’un point de vue général, les Portugais respectent bien les règles.

Si le gouvernement lève progressivement les interdits, c’est parce que la situation semble sous contrôle : « Nous n’avons eu a déplorer que 8 morts hier », rappelle Cécile Gonçalves.

Prochaine étape le 19 avril, lorsque les restaurants pourront rouvrir leurs salles à raison d’une place sur deux. Inutile de s’y précipiter : une quatorzaine est imposée aux voyageurs en provenance de pays à risque.