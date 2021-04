Coronavirus : la vaccination 25 fois plus rapide dans les pays riches

Alors que certains pays continuent leur vaccination à grande vitesse comme Israël, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, l'écart se creuse entre les pays riches et les pays les plus pauvres.

D'après une étude menée par l'agence de presse économique Bloomberg, les pays les plus aisés se font vacciner 25 fois plus rapidement que les autres. Selon les chiffres fournis, 40% des doses administrées l'ont été dans les 27 nations les plus riches, alors qu'elles ne représentent que 11% de la population mondiale.

Les Etats-Unis sont un exemple particulièrement marquant de ce phénomène. Ce 9 avril, plus de 174 millions de doses ont été injectées dans le pays, ce qui représente 24% de tous les vaccins utilisés dans le monde. Pour autant, le pays dirigé par Joe Biden ne compte que pour 4% de la population mondiale.

Boris Johnson vante «l'égoïsme» britannique

Comme l'explique Bloomberg, l'Afrique est le continent le plus en retrait quant à la vaccination. Sur ses 54 pays, seuls trois ont pu injecter des doses à plus d'1% de leur population. Face aux difficultés d'approvisionnement, des accords ont notamment été passés avec la Chine ou la Russie. Le Sénégal, par exemple, avait reçu 200.000 doses de la part de Pékin pour commencer à inoculer le traitement préventif.

La question de la vaccination a vite tourné au protectionnisme dans les pays les plus fortunés. Si l'Union européenne s'était engagée à fournir une partie de ses doses à destination des pays à revenus faibles et moyens, cela ne semble pas suffire pour obtenir une vaccination homogène à travers le monde. Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, a d'ailleurs avancé que son pays devait le succès de sa stratégie vaccinale à «l'égoïsme» dont le gouvernement avait su faire preuve. L'OMS s'est régulièrement inquiétée du «nationalisme vaccinal», et appelle les pays à utiliser le mécanisme Covax pour distribuer plus équitablement les doses à travers le monde.