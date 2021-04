DIRECT - Coronavirus : le régulateur européen examine des cas de caillots sanguins avec le vaccin Johnson & Johnson

La France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections, une barre symbolique mais encore très éloignée d'une protection totale face à l'épidémie. Le Covid-19 continue de remplir les services de réanimation : avec 5.729 patients au total, le niveau se rapproche du pic de la première vague (7.000 en avril 2020). Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

14h34

Le régulateur européen examine des cas de caillots sanguins avec le vaccin Johnson & Johnson, annonce-t-il dans un communiqué.

L'EMA précise que sa commission pour la sûreté avait "lancé une étude" destinée "à évaluer des informations sur des incidents thrombo-emboliques" concernant des personnes ayant reçu le vaccin. Trois de ces cas ont été signalés aux Etats-Unis après autorisation du vaccin, et un l'avait été dans un pays non précisé lors d'une phase de tests, selon la même source.

L'Union européenne a autorisé ce vaccin mais n'a pas commencé à l'utiliser.

14h21

Les entreprises aéronautiques ont supprimé 8.800 emplois en 2020 en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, deux régions qui concentrent la majorité de la production d'une filière terrassée par la crise économique et sanitaire, selon les chiffres de l'Insee.

13h56

Une fête clandestine avec "une centaine de personnes" dans un établissement de nuit à Bastia a été interrompue dans la nuit de jeudi à vendredi par des policiers dont trois ont été "blessés", ont dénoncé ce vendredi le préfet de Haute-Corse et le procureur de Bastia.

12h32

Marine Le Pen : «La stratégie de distribution des doses de vaccin est marquée du sceau de l'injustice à l'égard des territoires qui sont plus éloignés des métropoles» pic.twitter.com/IJyuyEvQTk — CNEWS (@CNEWS) April 9, 2021

11h51

«Le vaccin Sanofi est en train d'avancer», indique le chef de l'Etat.

11h48

«Nous produirons 250 millions de doses de vaccin sur notre sol en 2021», a déclaré Emmanuel Macron en vmarge de sa visite chez Delpharm (Eure-et-Loir) où la production du vaccin Pfizer-BioNTech a commencé mercredi.

10h59

Il pourra être dérogé à la règle des 10 kilomètres pour aller rejoindre un équipement sportif et s'entraîner dans un stade situé dans son département ou dans un département frontalier, à 30 km maximum, a-t-on appris auprès du ministère des Sports.

10h32

C'est officiel. Les moins de 55 ans vaccinés contre le Covid-19 avec une première dose d'AstraZeneca auront leur deuxième avec un autre vaccin, Pfizer ou Moderna, a annoncé vendredi la Haute autorité de santé (HAS).

Cela concerne 533.000 personnes en France, selon la HAS. Elle avait suspendu le vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ans le 19 mars, en raison de rares cas de thromboses repérés en Europe. Mais auparavant, certaines personnes, notamment des soignants, avaient reçu une première dose de ce vaccin injecté depuis début février.

10h08

Le parquet de Saint-Brieuc a indiqué vendredi avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort après le décès d'un homme de 42 ans qui avait reçu une dose du vaccin AstraZeneca.

"Une enquête pour recherches des causes de la mort est bien ouverte", a indiqué à l'AFP le procureur de la République Bertrand Leclerc, confirmant une information de Ouest-France, et précisant que l'autopsie n'avait pas encore été réalisée.

Selon Me Etienne Boittin, avocat de la famille, l'homme, qui est mort à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor), a été vacciné le 13 mars et est décédé le 22 mars.

8h05

La HAS recommande ce vendredi aux Français âgés de moins de 55 ans, ayant eu AstraZeneca en première dose, de recevoir un vaccin à ARN messager pour leur deuxième injection. L'annonce officielle sera faite vers 10h.

6h19

Emmanuel Macron sera ce vendredi en visite chez Delpharm (Eure-et-Loir) où la production du vaccin Pfizer-BioNTech a commencé mercredi.

6h13

Les autorités japonaises s'apprêtaient vendredi à renforcer les mesures contre le coronavirus à Tokyo, moins de trois semaines après la levée de l'état d'urgence dans la capitale et à un peu plus de 100 jours des Jeux olympiques. Les JO de Tokyo-2020, retardés d'un an en raison de la pandémie, doivent s'ouvrir le 23 juillet dans la capitale japonaise où les infections avaient diminué grâce à l'état d'urgence mais où elles sont reparties à la hausse depuis la levée des restrictions le 21 mars.

6h02

Les patients de moins de 39 ans admis en soins intensifs au Chili sont désormais plus nombreux que ceux de plus de 70 ans, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires, notant un "changement radical" par rapport à la première vague de coronavirus. "On constate une baisse régulière des patients admis âgés de plus de 70 ans, une stabilisation des patients entre 60 et 70 ans et une augmentation soutenue et préoccupante du groupe des moins de 59 ans", a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat à la Santé Alfredo Dougnac, affirmant que désormais "le groupe des moins de 39 ans surpasse celui des plus de 70 ans".