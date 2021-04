Egypte : une mystérieuse «cité d'or» vieille de 3.000 ans découverte

Il pourrait s'agit de la découverte la plus importante en Egypte depuis celle de la tombe de Toutankhamon. Des archéologues ont annoncé avoir mis au jour une «cité d'or perdue», ensevelie sous le sable depuis près de 3.000 ans.

Le site est situé non loin de Luxor, la vallée des Rois. «La mission égyptienne dirigée par le Dr Zahi Hawass a découvert la ville perdue sous le sable», ont annoncé les chercheurs. «La cité est vieille de 3.000 ans et date du règne d'Amenhotep III, et avait été encore active sou Toutankhamon et Ay», ont-ils précisé.

Baptiée Aten, cette ville serait la plus grande jamais découverte par les archéologues en Egypte.

De nombreux bijoux, notamment des anneaux, ont été trouvés dan les ruines, ainsi que des poteries colorées, des amulettes de scarabé et des briques de terre portant le sceau d'Amenhotep III.

Les fouilles avaient commencé il y a sept mois, en septembre 2020. Les archélogues ont été supris de trouver assez rapidement des murs de briques presque intacts et des maisons comportant des pièces dans lesquels des outils de la vie de tous les jours avaient été préservés.

Cette découverte «va nous donner un regard iéndit sur la vie des anciens égyptiens à l'époque où l'empire était à son apogée», se sont réjouis les chercheurs.

Ces derniers espèrent désormais trouver des tombes et les trésors qu'elles pourraient contenir.