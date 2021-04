Mort du prince Philip : quand la série The Crown dévoilait la vie incroyable du mari de la reine

Ce vendredi 9 avril, le prince Philip s’est éteint à l’âge de 99 ans. Si dans la culture populaire, l’époux de la reine Elisabeth II a souvent été mis en scène, c’est dans la série The Crown que son histoire est la plus détaillée.

Considéré comme l’un des meilleurs feuilletons par de nombreuses critiques, il était annoncé que The Crown se poursuivrait sur six saisons. La série disponible sur la plate-forme Netflix depuis 2016, retrace le parcours et les jeunes années de la Reine Elisabeth II.

En plus de cette dernière, le scénariste Peter Morgan a également mis en avant le personnage du prince Philippe de Grèce et de Danemark. La modification des acteurs du casting vient appuyer l'évolution du personnage au cours de l'histoire.

Dès le premier épisode de la première saison, l’histoire se concentre ainsi sur le fameux mariage de la reine d’Angleterre et du prince Philip, le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Une union qui ne se serait pas aussi bien déroulée que dans la série.

En effet, bien que la série reste une fiction inspirée de faits réels, les scénaristes se sont permis quelques fantaisies autour des situations et des personnages, dont celui du prince Philip.

C’est d’ailleurs la saison 2 qui aborde le plus la vie et le passif du duc d’Édimbourg. On y découvre son long périple pour représenter la Couronne aux Jeux Olympique de Melbourne. Un voyage qui lui permet de retrouver l’atmosphère Maritime qu’il affectionnait tant, lui qui avait servi dans la Royal Navy durant la guerre.

Entre fiction et réalité

Au cours des épisodes, l’enfance douloureuse et solitaire de Philip Mountbatten est également mise en avant, tout comme son émotion palpable lorsqu’il est accueilli par les peuples autochtones. La série encense aussi le prince Philip comme un mari aimant, et proche de ses enfants au cours de la saison.

Concernant ses aventures avec les femmes, la fiction rattrape quelque peu la réalité, en laissant penser que le prince aurait eu une aventure avec une danseuse, sans pouvoir avancer de réelle preuve.

Toutefois, même si le mariage royale a parfois pu tanguer face à l'adversité, le prince Philip aura toujours été un soutien fort pour la reine Elisabeth, qui n’hésitait pas à se tourner vers lui lorsqu’elle avait besoin de conseils. Au final, c'est sans doute l'un des personnages emblématiques de la série The Crown qui fut traité avec le plus de bienveillance par les scénaristes, preuve de la sympathie qu'il pouvait inspirer.