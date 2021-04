Coronavirus : un médecin américain retrouve sa famille après un an de mise à l'écart volontaire

Exposée tous les jours au virus du Covid-19, un médecin américain a décidé l'année dernière de s'éloigner de sa famille pour la protéger. Cette mère de trois enfants a finalement retrouvé son foyer après avoir été récemment vaccinée.

Dès le début de la pandémie l'année dernière, le docteur Bobby Sasson (qui exerce dans un service de médecine interne au sein d'un centre médical californien) a changé sa routine quotidienne pour épargner son époux diabétique et ses trois enfants âgés de 13, 9 et 7 ans. «Je me suis rendue compte que je pouvais être un vecteur de la maladie», s'est-elle inquiétée, interrogée par le Los Angeles Times.

Séparés pendant un an

Pendant quelques semaines, Bobby Sasson s'est donc changée dans son garage et prenait une douche dès son arrivée à son domicile pour éliminer tous risques. Le médecin portait même un masque en compagnie de sa famille. Mais craignant de plus en plus pour la santé de son mari (un professeur d'histoire en congé sabbatique pour écrire un livre) et tandis que les hôpitaux américains étaient contraints d'entasser leurs patients décédés dans des chambres froides, elle a finalement décidé de s'éloigner de sa famille.

«J'ai signé pour louer [un appartement] pendant un mois», a raconté Bobby Sasson au LA Times. Sauf que sa période d'isolement s'est éternisée, d'autant plus que le médecin a contracté le coronavirus au mois de juin. Et pendant près d'un an, la petite famille s'est retrouvée uniquement à l'occasion de dîner dans le jardin ou de promenades, toujours masqués et à distance.

Des retrouvailles grâce au vaccin

Le docteur Sasson a été vaccinée au mois de janvier, tandis que son époux a reçu sa deuxième dose à la fin du mois de mars. Les deux parents étant désormais protégés par le sérum, la mère de famille a finalement réintégré son foyer au début du mois d'avril, quasiment un an après son départ forcé. «Nous étions super contents, nous avons ri et pleuré» a expliqué Asha, l'aînée de la famille, au LA Times.

«Cette année a été longue et difficile», a écrit Andrew, le père de famille, dans un texte publié sur les réseaux sociaux. «Les mots sont insuffisants pour décrire ce que nous ressentons en étant enfin réunis. Bobby, merci de t'être sacrifiée pour nous protéger. Nous t'aimons de tout notre coeur et te serons toujours reconnaissants pour ce que tu as enduré pour notre et la communauté. Tu es notre héros. Bienvenue à la maison !»