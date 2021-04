Quand auront lieu les funérailles du prince Philip ?

Alors que le Royaume-Uni pleure la disparition du prince Philip, décédé ce vendredi 9 avril à Londres, à l'âge de 99 ans, la date de ses funérailles aurait été dévoilée.

Selon la presse anglaise, elles auront lieu le samedi 17 avril 2021. En raison de la pandémie de Covid-19, un protocole particulier sera mis en place.

Le College of Arms, qui s'occupe de la mise en oeuvre des protocoles royaux, a expliqué sur son site internet que le prince Philip n'aurait pas de funérailles d'Etat. Son cercueil ne sera pas non plus exposé au public. En effet, dès 2013, l'époux de la reine d'Angleterre avait exprimé le souhait auprès de Buckingham d'avoir une cérémonie militaire et relativement «modeste» au moment de sa mort.

Conformément aux souhaits de son Altesse Royale, ses obsèques ne se feront donc pas à l'Abbaye de Westminster mais à la chapelle Saint-Georges de Winsdor. Le prince sera ensuite inhumé au cimetière royal de Frogmore Garden, où se trouve le mausolée de la reine Victoria et de son mari le prince Albert.

un brassard noir sur le bras gauche

Le deuil national, décrété ce vendredi 9 avril, sera effectif pendant huit jours, jusqu'au moment des funérailles. Pendant cette période, toutes les personnalités publiques et politiques sont appelées à porter du noir. Les membres de la famille royale et les députés se distinguent notamment par un brassard noir sur le bras gauche. Les présentateurs de télévision, de leur côté, doivent s'afficher avec une cravate sombre.

Ce vendredi soir, de nombreux Britanniques ont afflué devant Buckingham Palace et le château de Windsor. Des centaines de fleurs ont été déposées pour rendre hommage au mari de la reine Elizabeth II, qui s'apprêtait à fêter ses 100 ans le 10 juin prochain.