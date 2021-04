Vidéo : Miss Monde arrêtée par la police pour avoir arraché la couronne de Miss Sri Lanka

Du rififi chez les miss. A l'issue de l'élection de Miss Sri Lanka, Miss Monde 2020 Caroline Jurie a été arrêtée par la police, dimanche dernier. La raison : la jeune femme est accusée d'avoir arraché la couronne qu'elle venait de déposer sur la tête de la nouvelle Miss Sri Lanka, Pushpika De Silva.

L'ancienne Miss Sri Lanka 2019 a en effet été furieuse d'apprendre que sa suivante âgée de 31 ans était fraîchement divorcée, alors que le concours est interdit aux femmes divorcées.

«Il existe une règle qui empêche les femmes qui ont déjà été mariées et sont divorcées… Alors je prends des mesures pour que la couronne passe à la première dauphine», a déclaré Miss Monde 2020, avant de retirer la couronne de la tête de Pushpika De Silva.

Pas divorcée, juste séparée

Très choquée, la gagnante a été hospitalisée pour ses blessures à la tête et a décidé de porter plainte. «Nous avons arrêté Jurie et sa collaboratrice Chula Manamendra, après une plainte pour coups et blessures», a déclaré le chef de la police locale.

La jeune femme a été libérée sous caution dès jeudi. Son audience au tribunal a été fixée au 19 avril prochain, précise The Guardian.

De son côté, la nouvelle miss Sri Lanka a expliqué sur Facebook qu’elle n’était pas divorcée, mais séparée. «Je suis toujours une femme non divorcée. Une vraie reine n’est pas une femme qui arrache la couronne d’une autre femme», écrit-elle sur sa page personnelle. La jeune femme a depuis récupéré sa couronne.