Les Emirats arabes unis recrutent leur première femme astronaute : Nora Al Matrooshi

Le Centre spatial Mohammed Bin Rashid (MBR) des Emirats arabes unis vient de recruter deux nouveaux astronautes : Mohammed Al Mulla mais aussi Nora Al Matrooshi, la première femme a rejoindre le programme spatial du pays.

Ingénieure à la National petroleum construction company, la jeune femme de 27 ans est titulaire d'un diplôme en génie mécanique, obtenu à l'Université des Emirats arabes unis. Selon le MBR, elle est membre de la Société américaine des ingénieurs mécaniques et a remporté, aux Emirats arabes unis, les olympiades internationales de mathématiques en 2011.

Space was her passion since childhood... Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 10, 2021