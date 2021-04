Black lives matter : quel effet ont eu les manifestations sur les pratiques policières ?

Black Lives Matter, vecteur de changement aux Etats-Unis ? C'est la question que se pose une étude récente, interrogeant l'impact du mouvement outre-Atlantique sur l'usage létal de la force par la police.

Menée par un doctorant en économie à l'Université Amherst Massachusetts, cette enquête prépubliée ne prend pas en compte la retentissante affaire George Floyd, puisqu'elle étudie quelque 1.600 manifestations de Black Lives Matter entre 2014 et 2019. Malgré tout, l'étude estime que dans les villes où les rassemblements «BLM» ont eu lieu, l'usage létal de la force par la police a diminué de 15 à 20%.

Interrogé par Vox, le professeur Omar Wasow, qui a travaillé sur le sujet mais ne fait pas partie de l'étude, estime que les résultats ne sont «pas surprenants». Cela irait en effet dans le sens d'autres études en cours sur la question.

Des causes incertaines

Maintenant que ce constat est fait, reste à étudier les explications intermédiaires entre les manifestations et la baisse des morts liés aux interventions policières. Comme l'explique le média américain, cela pourrait être lié à une baisse du moral des forces de l'ordre à force de recevoir les critiques de leurs concitoyens. Moins motivés, ils pourraient avoir réduit leurs efforts pour lutter contre la criminalité. Une explication qui prendrait de l'ampleur puisque l'étude en question montre que, dans les villes les plus touchées par les manifestations, le taux de meurtres a augmenté de 10% en moyenne.

À noter que les résultats de cette étude restent préliminaires, et doivent encore être soumis à plus de recherches et d'analyses. L'une des difficultés pour les chercheurs est le manque de données sur le sujet. En effet, les Etats-Unis ne recensent pas au niveau fédéral l'usage létal de la force par les policiers. Les scientifiques qui s'intéressent à la question doivent donc se tourner vers des chiffres collectés par des ONG ou des médias. L'une de ces bases de données, régulièrement utilisée, est menée par le Washington Post. Le journal américain a calculé que 213 personnes ont été tuées par la police en 2021, un chiffre légèrement en dessous des tendances des années précédentes.