Conflit en Ukraine : vers une nouvelle offensive menée par la Russie ?

L'inquiétude de la communauté internationale monte. Alors que le couvre-feu décidé en Ukraine à l'été 2020 semble définitivement mis de côté, des mouvements de troupes à la frontière russe font craindre une nouvelle escalade dans le conflit.

Ces craintes sont d'autant plus justifiées que Moscou n'avait pas envoyé autant de soldats dans cette zone depuis 2014, d'après une déclaration récente de la Maison Blanche. Plusieurs dirigeants étrangers commencent d'ailleurs à entrer en action. Angela Merkel a notamment téléphoné à Vladimir Poutine pour lui demander de retirer ses forces. Dans le même temps, les Etats-Unis ont décidé de déployer deux navires militaires en mer Noire.

Mais d'après le Kremlin, cette augmentation des tensions est causée par les «provocations» de Kiev qui «visent ces derniers temps à aggraver volontairement la situation sur la ligne de contact». Le chef des armées ukrainiennes a rétorqué qu'aucune offensive contre les rebelles pro-russes soutenus par Moscou n'était prévue, contrairement à des rumeurs qui allaient dans ce sens. D'après lui, le tout serait un prétexte pour la Russie afin de pouvoir légitimer un affrontement militaire.

Plus de 13.000 morts depuis 2014

Face à ces accusations respectives, les deux camps, au même titre que la communauté internationale, appellent à une solution diplomatique pour régler la situation de manière pacifique. Cela serait un tour de force, alors que les différentes négociations pour y parvenir depuis des années ne mènent qu'à des progrès temporaires, comme la médiation menée par le couple franco-allemand.

Ces derniers jours, le porte-parole du président ukrainien Volodimir Zelenski a fait savoir qu'il avait demandé un entretien avec Vladimir Poutine. Sans succès pour le moment. Pour rappel, le conflit débuté en avril 2014 dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 13.000 morts et 1.5 million de déplacés.