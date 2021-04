DIRECT - Coronavirus : ouverture de la vaccination aux 55 ans et plus en France

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. A partir de ce lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions, a annoncé Olivier Véran. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

06h41

Dès ce lundi, tous les Français âgés de 55 ans et plus pourront recevoir un vaccin contre le Covid-19, a annoncé le ministre de la santé, Olivier Véran, dans une interview au Journal du dimanche (JDD) du 11 avril.

Depuis le 25 février, seules les personnes de cette tranche d’âge avec des facteurs de comorbité avaient accès au vaccin d’AstraZeneca. "On élargit la vaccination", a expliqué le ministre de la santé, grâce à deux vaccins : celui d’AstraZeneca que, "dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir" et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, qui sera proposé, "par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Le ministre a précisé que la première livraison de ce dernier vaccin, autorisé par la France depuis le 12 mars, serait de "200 000 doses", "avec une semaine d’avance". "On invite les personnes à se tourner en priorité vers leur médecin généraliste, les pharmaciens et infirmiers", plutôt que vers les centres de vaccination destinés aux plus de 70 ans, a précisé le ministère de la Santé.

06h32

L'Allemagne a franchi le cap des 3 millions d'infections au Covid-19, selon des chiffres publiés lundi par l'autorité nationale de veille sanitaire (RKI) et alors que les appels à un nouveau tour de vis des restrictions se multiplient.

Le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie s'établit à exactement 3,011 millions, soit 13.245 de plus que la veille, selon le RKI, tandis que le nombre de décès s'établit à 78.452.