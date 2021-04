DIRECT - Coronavirus : plus de 5.900 malades en réanimation

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. A partir de ce lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions, a annoncé Olivier Véran. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

19h46

La France a dépassé lundi la barre des 99.000 décès depuis le début de l'épidémie de Covid-19, tandis que le nombre de malades en réanimation continue sa progression et dépasse désormais les 5.900, selon les chiffres publiés par Santé Publique France (SPF).

19h42

La Russie annonce la suspension de ses liaisons aériennes avec la Turquie pour un mois et demi, expliquant cette décision par la détérioration de la situation épidémiologique dans ce pays.

19h29

Des enseignants de tous âges ont pu prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 dans un grand centre de vaccination de Grenoble avant de s'en faire interdire l'accès.

18h01

56% des maires de France se sont déclarés favorables au maintien des élections régionales et départementales en juin prochain, contre 40%, selon un communiqué du ministre de l'Intérieur.

Merci aux maires de notre pays pour leur participation massive à la consultation sur l’organisation des élections départementales et régionales. pic.twitter.com/vQnQxDwdFR — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 12, 2021

16h21

La pandémie est à un «point critique», alerte l'OMS, précisant que les infections croissent de manière exponentielle.

15h42

Après les Israéliens et les Allemands, environ 200 touristes néerlandais vont séjourner en Grèce pendant une semaine "tout compris" dans un hôtel de l'île de Rhodes, mais "sans avoir le droit de sortir" de l'établissement, a-t-on appris lundi auprès du ministère grec du Tourisme.

15h39

La plate-forme "Ma classe à la maison" du CNED a été victime la semaine dernière de plusieurs cyberattaques venues de Russie et de Chine, a-t-on appris lundi de source proche du dossier, confirmant une information du JDD. L'origine géogaphique de ces attaques ne signifie toutefois pas, en l'état actuel des investigations, que ses auteurs soient de nationalités russe ou chinoise, a précisé à l'AFP la même source.

14h59

L'Allemagne, qui se prépare à un nouveau tour de vis face à la pandémie, a dépassé lundi les trois millions de cas de contamination par le Covid-19, en raison d'une troisième vague épidémique considérée par Angela Merkel comme "la plus dure" depuis le début de la crise.

Le nombre total des infections depuis le début de l'épidémie s'établit à 3,011 millions, soit 13.245 de plus que la veille, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), tandis que le nombre des morts a atteint 78.452.

12h34

L'objectif "Zéro Covid" étant pour l'instant hors de portée dans les lieux publics clos, des experts belges suggèrent de mettre en place des dispositifs de sécurité (désinfection, ventilation des locaux) sous le contrôle des pouvoirs publics pour rouvrir les cafés, restaurants et salles de spectacle.

Vu "l'exaspération" dans ces secteurs privés d'activité depuis près de six mois, "il est temps d'adapter notre stratégie", écrivent dans une tribune au quotidien Le Soir trois experts parmi les plus écoutés du pays dans cette crise sanitaire.

11h53

Roselyne Bachelot est revenue travailler lundi au ministère de la Culture, pour la première fois depuis qu'elle a contracté le Covid-19 fin mars et été hospitalisée, a-t-on appris auprès de son entourage. Agée de 74 ans, la ministre avait été testée positive le 20 mars à la suite de symptômes respiratoires, puis hospitalisée, et placée sous un traitement d'oxygénothérapie renforcée. Jeudi dernier, elle avait indiqué sur les réseaux sociaux reprendre "des forces chaque jour" et remercié les soignants.

La ministre doit être entendue mardi par la commission de la Culture du Sénat, à propos du projet de loi sur "l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique", qu'elle défendra prochainement au Parlement. Ancienne ministre de la Santé, Mme Bachelot avait reçu une première dose de vaccin le 17 mars, trois jours avant d'être testée positive. Une autre ministre, celle du Travail, Elisabeth Borne, 59 ans, avait également été hospitalisée pendant quelques jours jusqu'au 24 mars après avoir contracté le Covid-19.

09h39

Le laboratoire américain Regeneron et son partenaire suisse Roche ont dévoilé lundi de nouveaux résultats d'essais cliniques prometteurs pour un cocktail expérimental destiné à réduire le risque d'infection au Covid-19 au sein de ménages où une personne est touchée par la maladie.

Les essais de phase 3, qui correspondent à la phase la plus avancée des études cliniques, menés pour évaluer l'association du casirivimab et de l'imdevimab au sein de ménages où une personne a été infectée, ont atteint leur objectif primaire et principaux objectifs secondaires, a indiqué le laboratoire américain dans un communiqué.

09h36

Les autorités du Bangladesh ont ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations par le Covid-19, selon un communiqué du gouvernement lundi.

Le pays d'Asie du Sud, comptant 160 millions d'habitants, a enregistré 684.756 cas et 9.739 décès, alors que les nouvelles contaminations quotidiennes ont été multipliées par sept et les décès quotidiens ont plus que doublé au cours du dernier mois.

06h41

Dès ce lundi, tous les Français âgés de 55 ans et plus pourront recevoir un vaccin contre le Covid-19, a annoncé le ministre de la santé, Olivier Véran, dans une interview au Journal du dimanche (JDD) du 11 avril.

Depuis le 25 février, seules les personnes de cette tranche d’âge avec des facteurs de comorbité avaient accès au vaccin d’AstraZeneca. "On élargit la vaccination", a expliqué le ministre de la santé, grâce à deux vaccins : celui d’AstraZeneca que, "dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir" et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, qui sera proposé, "par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions".

Le ministre a précisé que la première livraison de ce dernier vaccin, autorisé par la France depuis le 12 mars, serait de "200 000 doses", "avec une semaine d’avance". "On invite les personnes à se tourner en priorité vers leur médecin généraliste, les pharmaciens et infirmiers", plutôt que vers les centres de vaccination destinés aux plus de 70 ans, a précisé le ministère de la Santé.

06h32

L'Allemagne a franchi le cap des 3 millions d'infections au Covid-19, selon des chiffres publiés lundi par l'autorité nationale de veille sanitaire (RKI) et alors que les appels à un nouveau tour de vis des restrictions se multiplient.

Le nombre total d'infections depuis le début de la pandémie s'établit à exactement 3,011 millions, soit 13.245 de plus que la veille, selon le RKI, tandis que le nombre de décès s'établit à 78.452.