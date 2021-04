La maire de Barcelone quitte Twitter et retrouve «confiance en l’humanité»

«Pour que l'amour l'emporte sur la haine», la maire de Barcelone, Ada Colau, a décidé de quitter Twitter «indéfiniment». Dimanche 11 avril, elle a publié un dernier tweet dans lequel elle explique ses motivations, affirmant notamment avoir retrouvé «confiance en l'humanité», loin du réseau social à l'oiseau bleu.

Le problème n'est pas de se voir «critiquée, interrogée ou contestée» sur la plate-forme, assure l'édile. Au contraire : «la politique est faite de dialogue» de «débat» et «l'échange d'informations et d'opinions» permet, selon elle, de s'«améliorer». Seulement voilà, Ada Colau estime que Twitter n'est plus le même qu'à ses débuts. Elle dénonce un réseau «rempli de profils faux et anonymes», parfois «achetés [...] par l'extrême droite» et qui «incitent à la haine».

He decidido dejar Twitter con carácter indefinido. Aquí cuento mis razones.





He decidit deixar Twitter amb caràcter indefinit. Aquí explico les meves raons. pic.twitter.com/BxrrS9VsQc — Ada Colau (@AdaColau) April 11, 2021

En évoluant sur Twitter, la maire de Barcelone s'est sentie soumise à ce qu'elle appelle «la tyrannie de la présence permanente». Celle qui impose de «donner son avis sur tout, tout le temps». Celle, aussi, qui pousse d'autres utilisateurs à la trouver «bien silencieuse» lorsqu'elle ne tweete pas à propos d'un «sujet controversé».

Non seulement cette atmosphère générale finit «par prendre beaucoup de temps et d'énergie», mais en plus, elle «déforme la réalité». Ada Colau pense que «les polémiques et les discours de haine» sont sur-représentés sur Twitter, finissant presque «par vous convaincre que l'humanité est mauvaise, méfiante, égoïste».

Une théorie à laquelle l'édile ne croit pas. La preuve, après avoir décidé de quitter ce réseau social le 3 mars dernier, jour de son anniversaire, elle affirme voir à nouveau «plus ce qui nous unit que ce qui nous sépare». Selon elle, ce n'est d'ailleurs pas le seul bienfait tiré de cette décision : la maire de Barcelone est convaincue d'être «une meilleure personne en dehors de Twitter» et donc une meilleur politicienne.

S'éloigner du «bruit» et des «affrontements stériles»

En tweetant, «il est très facile de se retrouver dans des discussions et des combats avec des opposants politiques» et ce, même «si vous ne vouliez pas le faire au départ», indique Ada Colau. Or, si les «différences politiques de fond» existent et sont «saines», elles ne doivent pas, selon l'édile, être source de «bruit et d'affrontements stériles», en particulier au moment où la population est «déjà épuisée par une longue pandémie».

C'est ainsi que la maire de Barcelone est arrivée à la conclusion que Twitter ne l'aide pas «à faire de la bonne politique», celle «qui transforme la réalité et améliore la vie des gens». A ceux qui questionnent son choix et lui prédisent une perte dans sa «capacité d'influence», elle répond que ce sera sans doute le cas «à court terme». Mais cette décision, prise «sans drame ni victimisation» est un «engagement à long terme», pour essayer «d'être cohérente avec le changement [qu'elle] souhaite pour la politique».

D'ailleurs, Ada Colau n'a pas l'intention de disparaître de tous les réseaux sociaux et précise qu'elle continuera d'être présente sur Instagram, Facebook et Telegram. Des plate-formes jugées «moins polarisées», où l'«empathie», l'«écoute», la «pédagogie» et la «nuance» peuvent rivaliser avec «le bruit, la testostérone et les proclamations faciles».