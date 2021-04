Mort du prince Philip : ses petits-fils les princes William et Harry, lui rendent d'émouvants hommages

« Maître du barbecue blagueur » et « homme extraordinaire»... Le prince Harry et le prince William ont chacun à leur manière rendu hommage à leur grand-père le prince Philip, l'époux de la Reine Elizabeth disparu vendredi à l’âge de 99 ans.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 12 avril le prince Harry a d'abord salué « un homme de devoir, d’honneur et au fort sens de l’humour ». « Il était authentique, armé d’un sens de l’humour très aiguisé, et il pouvait retenir l’attention de n’importe quelle assemblée grâce à son charme - et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il allait dire ensuite », a confié le prince Harry, 36 ans.

« On se souviendra de lui comme le prince consort à la plus grande longévité, un soldat décoré, un prince et un duc, a-t-il ajouté avant de confier des sentiments plus personnels. «Mais pour moi, comme beaucoup d’autres qui ont perdu un proche ou un grand-parent, il était mon papy : maître du barbecue, blagueur de légende et canaille jusqu’à son dernier souffle. », a-t-il ajouté décrivant aussi le prince Philip comme « un roc à la dévotion inégalée pour sa majesté la reine».

Pour la première fois depuis son retrait de la monarchie, le duc de Sussex - désormais installé aux Etats-Unis - se rendra au Royaume-Uni pour assister aux funérailles qui auront lieu ce samedi. Il s’y rendra au côté de son frère William qui fera lui aussi partie des 30 personnes autorisées à assister à la cérémonie, pandémie de Covid oblige. Les deux frères devront faire fi des tensions entre eux, tensions excerbées récemment à la suite de l'interview donnée par le prince Harry et son épouse Meghan à Oprah Winfrey.

Prince Harry says his grandfather was a man of “service, honour and great humour” but also “master of the barbecue, legend of banter, and cheeky right ‘til the end” https://t.co/Yue8pzEkSU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 12, 2021

Dans un communiqué diffusé à part, le prince William a quant qualifié son grand-père d'«homme extraordinaire», qu’il se sent « chanceux » d’avoir eu pour guide. « Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il aurait voulu que nous continuions le travail », a écrit le duc de Cambridge, 38 ans.

« Catherine (Middleton, son épouse, ndlr) et moi continuerons de faire ce qu’il aurait voulu : nous soutiendrons la reine dans les années à venir. », a ajouté celui qui est deuxième dans l’ordre de succession au trône.