Mort du prince Philip : voici pourquoi Harry ne pourra pas porter son costume militaire lors des funérailles

Alors que la date des funérailles du prince Philip, décédé le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans, a été fixée au 17 avril prochain, le prince Harry ne pourra y apparaitre dans sa traditionnelle tenue militaire.

Vivant actuellement aux Etats-Unis avec son épouse Meghan Markle, c'est ce lundi qu'il doit tout d'abord effectuer la traversée de l'Atlantique. Un délai assez long, justifié par la situation sanitaire. Le duc de Sussex devra en effet se plier à un confinement de 5 jours, et réaliser un test PCR, condition sine qua non à son arrivée sur le sol britannique et à ses retrouvailles avec son frère William, au côté duquel il défilera lors de la cérémonie.

Mais ce retour sur sa terre natale devrait laisser un goût amer au petit-fils du prince Philip. Outre le deuil et les dissensions qui sont apparues avec la famille royale depuis son exil américain avec sa femme Meghan, il devra aussi surmonter le fait de ne pouvoir apparaitre lors des funérailles avec son costume et ses titres militaires.

Le renoncement à ses charges royales

La raison est simple, et n'est que la conséquence logique de son exil américain, et de sa volonté de renoncer à ses charges et devoirs royaux pour se consacrer à entièrement à la vie civile. L'ancien Capitaine général des Royal Marines, qui a servi en Afghanistan en 2007, qui a crée les Invictus games - épreuves dédiées aux vétérans de guerre bléssés ou handicapés - et avait remplacé le prince Philip dans l'organigramme royal concernant les activités militaires, devra donc assister à la cérémonie en simple costume civil.

Il ne sera pas le seul dans cette situation, puisque le prince Andrew, troisième fils de la reine Elizabeth et du prince Philip, s'est lui aussi retiré de ses engagements publics en raison de ses liens avec l'affaire Epstein.