Une fusillade dans un lycée du Tennessee fait plusieurs blessés

Une fusillade a éclaté ce lundi dans un lycée de Knoxville, dans l'Etat du Tennessee. Un bilan provisoire fait état de plusieurs blessés.

«Plusieurs victimes par balles ont été signalées dont un agent de la police. Les investigations sont en cours», a indiqué sur Twitter la police de Knoxville, invitant la population à éviter la zone.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021