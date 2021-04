Vidéo : une bagarre ahurissante éclate dans un avion pour un siège

La zone de turbulence se trouvait cette fois à bord de l’appareil. La presse tunisienne se fait l'écho d'une bagarre d'une rare violence ayant éclaté à bord d'un avion de la compagnie nationale Tunisair samedi 10 avril. La scène, filmée, circule abondamment sur les réseaux sociaux.

Comme l'explique le média en ligne businessnews.com.tn, les faits, d'une rare violence, se sont déroulés juste avant l'embarquement de l'appareil reliant la Tunisie à la Turquie.

Sur les images tournées par des témoins, on peut ainsi voir plusieurs passagers, hommes et femmes, jeunes comme plus âgés, échanger des coups et des insultes dans l'allée principale de l'avion. Au milieu, le personnel navigant essaye tant bien que mal de les maîtriser.

La « Gazelle » @tunisair_info vous souhaite bon voyage #Tunisie



Vol Istanbul - Carthage



11 Avril 2021 - TU2215 pic.twitter.com/maYVDyT9fH — The Godfather (@Al_Pacino_) April 11, 2021

D'après businessnews, se basant sur les déclarations d'un témoin, c'est l’emplacement pour les bagages en cabine qui serait à l'origine de cet invraisemblable affrontement. Concrètement, certains des passagers n'auraient pas voulu payer de frais additionnels pour placer leurs affaires et ont commencé à se disputer pour avoir droit à un emplacement supplémentaire.

Une bagarre et cinq heures de retard

Ghassen Ouji, représentant de la direction générale de la compagnie nationale tunisienne, a précisé qu'une enquête a été ouverte et que les passagers, à l'origine de la rixe, pourraient faire l'objet de poursuites.

«Cette bagarre a causé un retard de cinq heures et des pertes financières ont été subies par la compagnie», a-t-il déclaré à businessnews.

Ghassen Ouji a également indiqué au média que des membres du personnel navigant de Tunisair ont été insultés et physiquement agressés.

Après les faits, le calme a pu quoi qu'il en soit être rétabli et l'avion a pu arriver à destination.