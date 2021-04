Daunte Wright : la policière qui a tué le jeune homme pensait tirer avec son taser

Une erreur à l'origine du drame ? C'est l'explication la plus probable selon le chef de la police de Brooklyn Center, cette petite ville proche de Minneapolis aux Etats-Unis, où est mort Daunte Wright ce 11 avril. Ce Noir américain de 20 ans s'est fait tirer dessus par une agent des forces de l'ordre, mais cette dernière se serait trompée d'arme.

Dans une vidéo tirée de la caméra-piéton de la policière, et révélée par les autorités ce 12 avril, on peut voir comment la scène a rapidement dégénéré. Alors que Daunte Wright était en train d'être arrêté devant sa voiture, celui-ci s'est défait des policiers pour monter dans son véhicule et tenter de fuir.

Pour le stopper, la policière sort une arme, et crie «taser, taser», avant de tirer. Selon toute vraisemblance, d'après le chef de la police, celle-ci s'est trompée d'arme et pensait utiliser un pistolet à impulsions électriques.

Des manifestations sous haute surveillance

Celle-ci s'avère d'ailleurs surprise quand elle se rend compte de son erreur. «Oh merde, je lui ai tiré dessus», lâche-t-elle alors que la voiture de Daunte Wright avance et va s'échouer un peu plus loin. Une enquête a été lancée pour étudier l'affaire autour de ce tir accidentel qui a causé la mort du jeune homme.

Face à ces révélations, la tension n'est pas redescendue dans le Minnesota, où de nouvelles manifestations ont eu lieu. Pour contrôler la foule, un millier de soldats de la Garde nationale étaient déployés. Le tout intervient au moment où le procès de Derek Chauvin, policier accusé d'avoir tué George Gloyd, est en cours à seulement quelques kilomètres de là. Face à cette situation explosive, Joe Biden a appelé les protestataires à manifester dans le calme, et éviter toute violence.