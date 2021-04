DIRECT - Coronavirus : la crise va coûter 424 milliards d’euros à l’Etat français sur 3 ans

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Depuis lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

14h38

L'épidémie de Covid-19 va coûter au total 424 milliards d'euros en 2020, 2021 et 2022 aux finances publiques en France, a indiqué mardi le ministre de l'Action et des comptes publics Olivier Dussopt au Figaro.

Le chiffre, qui a été confirmé par le ministère à l'AFP, se décompose en 158 milliards d'euros pour l'année 2020, 171 milliards pour cette année - dont 56 milliards dédiés aux mesures d'urgence -, et 96 milliards d'euros en 2022.

Ces sommes comprennent des baisses de recettes fiscales et les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire comme le fonds de solidarité et le chômage partiel.

13h35

Jean-Michel Blanquer, cas contact, est contraint d'observer à partir d'aujourd'hui une période d'isolement.

J’apprends qu’un membre de mon équipe rapprochée a été diagnostiqué positif au coronavirus.



J’ai moi-même été testé négatif hier soir et je n’ai aucun symptôme.



En application des règles sanitaires, je m’isole dès maintenant. Je poursuivrai mon travail à distance.#TenirEnsemble — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 13, 2021

13h27

Washington préconise une pause dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson après des cas de formation de caillots sanguins. L'Agence américaine des médicaments (FDA) "est en train d'enquêter sur six cas rapportés aux Etats-Unis de personnes ayant développé des cas sévères de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin" et pendant l'enquête "nous recommandons une pause", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

12h57

Le gouvernement va lancer une consultation en vue des assises de la psychiatrie et de la santé mentale voulues par Emmanuel Macron, en sondant notamment les patients et leurs familles, durement affectés par la pandémie de Covid-19. Cet "état des lieux" débutera "très prochainement", a indiqué mardi Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, lors d'une table ronde organisée par l'Association des journalistes de l'information sociale (Ajis).

Emmanuel Macron avait approuvé en janvier la tenue avant l'été d'"Assises de la psychiatrie et de la santé mentale". Elles auront lieu "fin juin, début juillet" et s'articuleront autour de trois grands axes, la prévention, l'offre de soins et les publics vulnérables, incluant notamment les jeunes, a indiqué M. Bellivier

12h01

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a affirmé mardi qu'il n'était pas favorable "à ce stade" à un hommage national aux morts du Covid-19, dont le nombre approche les 100.000 en France, estimant que le pays était encore "au combat" contre la pandémie.

"Chacun a besoin de pleurer les siens, de remémorer (ses) disparus, mais il me semble que cela relève de l'intime, de la vie familiale. A ce stade, il n'y a pas de commémoration nationale qui s'impose", a déclaré sur RTL M. Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, qui a eu "à vivre cela" - un deuil - parmi ses proches.

10h59

Le gouvernement allemand a approuvé mardi un durcissement de sa loi sur la protection contre les infections lui permettant dorénavant d'imposer des restrictions harmonisées sur tout le territoire pour mieux combattre la pandémie de Covid-19. Ce projet, qui doit encore être ratifié par le Bundestag, prévoit qu'au delà d'un seuil de 100 nouvelles infections pour 100.000 habitants sur trois jours, l'Etat fédéral pourra décider de la mise en place de couvre-feux nocturnes, la réduction des contacts entre personnes privées ou encore la fermeture de magasins jugés non essentiels, a indiqué la chancellerie à l'AFP.

09h41

Plusieurs organisations internationales dont l'OMS ont demandé mardi la suspension dans le monde entier de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires en raison des importants risques de transmissions à l'homme de nouvelles maladies infectieuses.

"Les animaux, en particulier les animaux sauvages, sont la source de plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains, et nombre d'entre elles sont causées par de nouveaux virus", soulignent dans un communiqué commun l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale et le Programme environnemental de l'ONU. La transmission à l'homme du virus du Covid par ce biais est une des théories favorisée par les experts mandatés par l'OMS.

08h06

Le Premier ministre Jean Castex va proposer mardi au parlement que les élections régionales et départementales aient bien lieu au mois de juin, "peut-être en décalant" le deuxième tour au 27 juin, selon le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

"Le Premier ministre va proposer que les élections aient lieu au mois de juin, peut-être en décalant jusqu'au 27 juin le deuxième tour (...) je le pense et je m'en félicite", a déclaré M. Ferrand au micro de RTL. Dans ce cas de figure, motivé par la crise sanitaire, le premier tour aurait lieu le 20 juin, là aussi une semaine après la date prévue au départ

07h32

L'Inde a approuvé le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, a annoncé mardi un grand fabricant local de médicaments, alors que la campagne de vaccination bat son plein et qu'une flambée de contaminations sévit dans le pays de 1,3 milliard d'habitants .

«Nous sommes très heureux d'avoir obtenu l'autorisation d'utilisation d'urgence du Spoutnik V en Inde», a déclaré G.V. Prasad, coprésident et directeur général de Dr Reddy's Laboratories, dans un communiqué.