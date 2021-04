DIRECT - Coronavirus : l'OMS demande la suspension de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Depuis lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

09h41

Plusieurs organisations internationales dont l'OMS ont demandé mardi la suspension dans le monde entier de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires en raison des importants risques de transmissions à l'homme de nouvelles maladies infectieuses.

"Les animaux, en particulier les animaux sauvages, sont la source de plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez les humains, et nombre d'entre elles sont causées par de nouveaux virus", soulignent dans un communiqué commun l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale et le Programme environnemental de l'ONU. La transmission à l'homme du virus du Covid par ce biais est une des théories favorisée par les experts mandatés par l'OMS.

08h06

Le Premier ministre Jean Castex va proposer mardi au parlement que les élections régionales et départementales aient bien lieu au mois de juin, "peut-être en décalant" le deuxième tour au 27 juin, selon le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

"Le Premier ministre va proposer que les élections aient lieu au mois de juin, peut-être en décalant jusqu'au 27 juin le deuxième tour (...) je le pense et je m'en félicite", a déclaré M. Ferrand au micro de RTL. Dans ce cas de figure, motivé par la crise sanitaire, le premier tour aurait lieu le 20 juin, là aussi une semaine après la date prévue au départ

07h32

L'Inde a approuvé le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, a annoncé mardi un grand fabricant local de médicaments, alors que la campagne de vaccination bat son plein et qu'une flambée de contaminations sévit dans le pays de 1,3 milliard d'habitants .

«Nous sommes très heureux d'avoir obtenu l'autorisation d'utilisation d'urgence du Spoutnik V en Inde», a déclaré G.V. Prasad, coprésident et directeur général de Dr Reddy's Laboratories, dans un communiqué.