Écologie : Las Vegas va interdire l'herbe «inutile»

La ville américaine de Las Vegas (Nevada) va interdire l’herbe «non fonctionnelle» pour réduire sa consommation d’eau d’environ 15%, selon les autorités.

Les pelouses sur lesquelles personne ne marche, dites «d’ornement», sont principalement visées, a rapporté l’Associated Press.

Selon l’autorité de l’eau du sud du Nevada, la zone métropolitaine de Las Vegas compte près de 21 kilomètres carrés de «gazon inutile». De l’herbe qui se trouve dans les espaces publics, entre les routes, sur les trottoirs, en décoration dans les lotissements ou encore dans les parcs des bureaux.

Cette herbe «ornementale» nécessite quatre fois plus d’eau qu’une plante qui résiste à la sécheresse comme les cactus selon l’institution américaine. En réduisant l’eau utilisé pour cette «herbe non essentielle», Las Vegas pourrait économiser environ 53 litres d’eau par habitant et par jour, d’après l’AP.

Le fleuve Colorado fourni 90% de la consommation d’eau du Nevada. Or, le cours d’eau pourrait perdre un quart de son débit d’ici à 2050 avec le changement climatique. Il fournit également l'Arizona, la Californie, le Colorado, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Wyoming et le Mexique.

Outre le changement climatique, les sécheresses comme celle qu’a connu l’an dernier Las Vegas (240 jours sans précipitation) peut amener une forte réduction de l’eau allouée aux États américains.