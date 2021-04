La villa du film «Le parrain» est en vente à moitié prix

Un bien immobilier de rêve à prix cassé. Le tribunal des faillites de Los Angeles a ordonné la mise en vente du manoir luxueux qui a servi de décor au film «Le Parrain», à Beverly Hills, pour 89,75 millions de dollars. Soit la moitié de ce que le propriétaire actuel avait demandé en 2016.

Le quotidien américain Los Angeles Times a rapporté le 5 avril que le célèbre domaine Hearst, un manoir de style néo-méditerranéen, venait d'être remis en vente pour la somme de 89,75 millions de dollars, soit environ 75 millions d'euros.

Située à Los Angeles dans le quartier chic de Beverly Hills, cette magnifique propriété est mondialement connue car elle a abrité en 1953 une partie de la lune de miel de John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jacqueline.

Et elle a donc été immortalisée au cinéma dans «Le Parrain», le classique de Coppola de 1972 avec Marlon Brandon et Al Pacino, puis dans le film Bodyguard sorti en 1992 avec Kevin Costner et Whitney Houston. Plus récemment, la chanteuse britannique Adele, y a organisé en 2019 un événement privé sur le thème de Gatsby le Magnifique pour fêter son 31e anniversaire. Enfin, ce majestueux manoir a servi de décor en 2020 pour le film musical «Black is King» de Beyonce.

© Simon BERLYN

Construite en 1927 sur une colline privée de Beverly Hills par l'architecte Gordon Kaufmann pour le banquier local Milton Getz, cette splendide demeure a été achetée en 1947 par le magnat de l'édition William Randolph Hearst, qui à sa mort en 1951, la légua par testament à l'actrice Marion Davies, sa maîtresse.

Connue sous le nom de «The Beverly House» puis rebaptisée par la suite «The Hearst Estate», cette villa de légende cumule tous les superlatifs. Posée sur un terrain d'environ 14.000 m2 aménagé de cascades et de nombreux jardins conçus par l'architecte paysagiste Paul Thiene, elle est constituée d'un manoir en forme de H qui regroupe cinq bâtiments totalisant avec ses dépendances environ 5.000 m2 de superficie habitable.

© Jim BARTSCH

Cette propriété regroupe trente chambres à coucher, quarante salles de bain, deux courts de tennis, trois piscines dont une olympique.

© Jim BARTSCH

On y trouve aussi une boîte de nuit Art Déco, une bibliothèque sur deux niveaux aux décors de bois sculptés (photo ci-dessus), une salle de billard (photo ci-dessous).

© Jim BARTSCH

Il y a également un magnifique salon au plafond à caissons d'une hauteur de 6,7 m qui était utilisé parfois comme salle de bal (photo ci-dessous). Le manoir est équipé aussi d'une salle de projection, un spa ultra-moderne, un garage pour huit voitures, un centre de conférence, une cave à vins...

© Jim BARTSCH

La terrasse extérieure peut recevoir près de 400 invités pour un dîner assis et les pelouses peuvent accueillir plus de 1.000 hôtes pour une réception avec un buffet.

© Jim BARTSCH

© Jim BARTSCH

Propriétaire des lieux depuis 1976, l'avocat et investisseur immobilier Leonard Ross a déjà essayé de vendre ce bien immobilier hors-norme à plusieurs reprises, notamment après avoir été déclaré en faillite en 2010. En 2007, il avait tenté pour la première fois de vendre cette prestigieuse propriété au prix de 165 millions de dollars soit environ 142 million d'euros, mais sans succès. Puis en 2016, une nouvelle tentative de vente au prix de 195 millions de dollars soit près de 167 millions d'euros, s'est soldée par un nouvel échec.

Depuis, ayant accumulé plus de 50 millions de dettes sur la propriété selon le Los Angeles Times, le tribunal des faillites saisi par Fortress Investment Group, a donné l'ordre à Leonard Ross de vendre sa spendide demeure pour 89,75 millions de dollars. Cette mise en vente a été prise en charge par Anthony Margueleas d'Amalfi Estates, Gary Gold de Hilton & Hyland et Zizi Pak de Rodeo Realty.