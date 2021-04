Twitter : Dwayne Johnson n'exclut pas une candidature à la présidentielle américaine

Dwayne Johnson roderait-il sa communication ? L’acteur américain, qui depuis plusieurs années n’exclut pas d’être candidat à la présidentielle américaine, a posté un message sur son compte Twitter, après la publication d’un sondage en sa faveur.

Alors que 46 % des Américains considèrent que l’acteur ferait un bon président, selon un sondage Pisplay publié la semaine dernière, The Rock s’est dit honoré et n’a pas complètement botté en touche.

En réponse à ces bons résultats, l’ex-catcheur, à l'affiche de plusieurs blockbusters ces deux dernières décennies - de «Fast and Furious» à «Jumanji» - a ainsi écrit : «Je ne suis pas sûr que nos pères fondateurs aient jamais imaginé un homme d’1 mètre 93, chauve, tatoué, moitié noir, moitié samoan, buvant de la tequila, conduisant un pick-up, portant un sac banane, rejoindre leur club - mais si jamais cela devait arriver, ce serait mon honneur que de servir le peuple».

Not sure our Founding Fathers ever envisioned a six-four, bald, tattooed, half-Black, half-Samoan, tequila drinking, pick up truck driving, fanny pack wearing guy joining their club - but if it ever happens it’d be my honor to serve the people https://t.co/6Xd9ADzqX7

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 9, 2021