Bars et restaurants : la Belgique rouvrira ses terrasses le 8 mai

Nos voisins prennent de l’avance. Après la Grande-Bretagne, qui a rouvert les terrasses de ses bars et restaurants cette semaine, la Belgique devrait faire de même à partir du samedi 8 mai, a indiqué une source du gouvernement à l’AFP.

La question provoquait de vives tensions depuis quelques temps, alors que les grandes fédérations du secteur, associant les brasseurs, avaient financé une campagne publicitaire pour réclamer une réouverture totale (intérieure et extérieure) pour le 1er mai. Sans céder à ces revendications, le gouvernement lâche ainsi du lest, en imposant toutefois un nombre limite de clients par tables.

Avec 23.566 morts pour 11,5 millions d’habitants, la Belgique avait resserré la vis à la fin du mois de mars, et semble désormais prête à œuvrer dans le sens inverse. Les métiers de contact (comme les coiffeurs) pourront reprendre leur activité le 26 avril et le pays rétablit à partir de lundi 19 avril la possibilité de franchir ses frontières pour une raison non essentielle, comme le tourisme.

En France, si Emmanuel Macron a envisagé la mi-mai pour la réouverture des terrasses, aucune date formelle n’a été avancée. Il pourrait s’agir d’un processus en trois temps, espacée de plusieurs semaines, avec l’autorisation des petits déjeuners dans les hôtels pour commencer, puis 50% des terrasses et des salles des cafés et restaurants, avant une ouverture totale.