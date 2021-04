Climat : la Nouvelle-Zélande présente une loi inédite visant le secteur financier

Une première. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement de Nouvelle-Zélande vient de présenter une loi obligeant les entreprises du secteur financier à rendre compte des effets de leurs activités sur le climat.

«Cette loi placera les risques climatiques et la résilience au cœur des décisions financières et commerciales», a déclaré James Shaw, le ministre néozélandais du changement climatique. Une fois adoptée, la loi obligera les banques, assureurs et gestionnaires de fonds à rendre plus transparentes les conséquences réelles de leurs investissements sur l’environnement.

L’objectif, en rendant ces informations publiques, est que les investissements les plus polluants, aux fortes émissions de carbone, ou dangereux pour la planète deviennent de moins en moins attractifs. Selon Reuters, environ 200 grandes entreprises néozélandaises ainsi que plusieurs sociétés étrangères dont les actifs dépassent un milliard de dollars néozélandais seront soumises à cette nouvelle loi.

Vers la neutralité carbone

«Devenir le premier pays au monde à introduire une loi de ce type signifie que nous avons l'occasion de faire preuve d'un réel leadership et d'ouvrir la voie à d'autres pays pour rendre obligatoire la communication d'informations sur le climat», s’est félicité le ministre du Commerce, David Clark.

La Nouvelle-Zélande avait déclaré en 2020 l’urgence climatique, et s’est engagée à atteindre la neutralité carbone dans le secteur public d’ici 2025, et la neutralité carbone globale a été inscrite dans la loi pour 2050. C’est pourquoi le gouvernement souhaite mettre le secteur privé, et notamment financier, directement à contribution. «Nous ne pouvons tout simplement pas parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 si le secteur financier ne connaît pas l'impact de ses investissements sur le climat», a indiqué James Shaw.

La loi a été présentée en début de semaine. En cas d'adoption, les premiers rapports des grandes entreprises sur leurs investissements devront être présentés en 2023.