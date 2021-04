Dans 57 pays, près d’une femme sur deux est privée du droit de disposer de son corps, selon l’ONU

Un rapport de l’ONU publié mercredi révèle que près d'une femme sur deux dans 57 pays est privée des libertés liées à son corps, qu'il s'agisse de relations sexuelles, du recours à la contraception ou de la recherche de soins de santé.

Les auteurs de ce document annuel sur l'état de la population mondiale, réalisé par le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), se sont penchés pour la première fois sur l'autonomie corporelle des femmes.

What is bodily autonomy and must we protect this human right?





Let @UNFPA explain and join the millions of people around the world saying #MyBodyIsMyOwn: https://t.co/urFdK30m8Z#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/PCHAlFJlTK

— UNFPA (@UNFPA) April 14, 2021