DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron annonce un forfait psy pour les enfants déprimés

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Depuis lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

18h43

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi à Reims la mise en place d'un forfait de 10 séances prépayées chez un psychologue pour les enfants dont la santé psychique est affectée par la crise du Covid-19. "Nous avons aujourd'hui un problème de santé qui touche nos enfants et adolescents, qui se rajoute à l'épidémie", a déclaré le chef de l'Etat au cours d'une rencontre avec des soignants dans le service de pédopsychiatrie au CHU de Reims.

18h07

La Russie affirme que son principal vaccin contre le Covid-19, le Spoutnik V, n'a pas causé un type rare de caillots sanguins signalés après l'utilisation de deux autres vaccins utilisant la même technologie.

"Une analyse complète des effets indésirables lors des essais cliniques et au cours de la vaccination de masse avec le Spoutnik V a montré qu'il n'y avait pas eu de cas de thrombose veineuse cérébrale", a indiqué l'institut de recherche Gamaleïa, qui a développé ce vaccin.

18h02

Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés au sein de l'effectif de Bordeaux-Bègles dont la tenue du match samedi à Agen doit être étudiée par la Commission médicale de la LNR.

17h41

Les Etats membres ont fixé à un an la durée d'application du règlement sur le certificat sanitaire européen destiné à faciliter les déplacements dans l'UE, selon le texte adopté mercredi par les ambassadeurs des Vingt-Sept, qui sera négocié avec les eurodéputés.

17h31

La Belgique, où franchir les frontières pour un séjour touristique ou tout motif non essentiel était interdit depuis fin janvier en raison de la pandémie, rétablit cette possibilité à partir de lundi, annonce le Premier ministre Alexander De Croo.

17h01

L'Agence européenne des médicaments (EMA) prévoit de s'exprimer la semaine prochaine sur le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le Covid-19, dont l'utilisation a été suspendue aux Etats-Unis et en Afrique du Sud en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins.

"L'EMA enquête sur tous les cas signalés et décidera si une action réglementaire est nécessaire". Elle "prévoit actuellement de publier une recommandation la semaine prochaine", a déclaré le régulateur, qui reste pour l'instant d'avis que les bénéfices l'emportent sur les risques.

16h55

Le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné il y a quelques jours le géant de l'assurance Axa à indemniser trois restaurants de Charente-Maritime pour leurs pertes d'exploitation provoquées par les deux premiers confinements de crise du Covid-19.

16h38

La Suisse annonce l'allègement de ses mesures anti-Covid, à contre-courant d'une bonne partie de l'Europe et ce bien que la situation épidémiologique se soit détériorée ces dernière semaines, de l'aveu même du gouvernement fédéral. A compter du 19 avril, "il sera de nouveau possible d'organiser des manifestations accueillant du public", les activités sportives et culturelles à l'intérieur seront autorisées et les restaurants pourront rouvrir leurs terrasses, a indiqué le Conseil fédéral dans un communiqué, après une vaste campagne des secteurs les plus touchés par la pandémie en faveur d'une réouverture de l'économie.

16h18

Les cafés et restaurants de Belgique, contraints de fermer fin octobre en raison de la pandémie de coronavirus, pourront rouvrir leurs terrasses le samedi 8 mai en limitant le nombre de consommateurs par table, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale

15h04

Le gouvernement présentera lundi de nouvelles mesures plus contraignantes pour les voyages avec les pays les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, à l'instar de ce qui a été décidé pour le Brésil, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Le président de la République a demandé ce matin au gouvernement de bâtir une stratégie cohérente, qui sera présentée lundi prochain, et qui a vocation à prévoir des mesures plus robustes s'inspirant de ce que nous faisons actuellement pour le Brésil", a déclaré le représentant du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agira des pays où "un variant particulièrement à risque est dominant" et qui sont confrontés à "une explosion ou une dynamique très forte de l'épidémie".

14h33

Le vaccin Johnson & Johnson sera administré comme prévu aux plus de 55 ans en France.

13h45

Pfizer-BioNTech va augmenter ses livraisons à l'UE de 50 millions de doses au 2e trimestre.

13h31

Les médecins du travail ont réalisé près de 26.400 injections (25.300 premières doses et 1.100 deuxièmes doses) contre le Covid-19 sur des salariés âgés de plus de 50 ans avec comorbidité, hors professions de santé, selon les données du secrétariat d'Etat chargé de la santé au travail publiées mercredi.

Au total près de 337.000 injections (248.500 premières doses et 88.500 deuxièmes doses) ont été réalisées par les services de santé au travail depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au titre de l'activité professionnelle, d'abord auprès des personnels des secteurs de la santé et du secteur médico-social, dès fin 2020, a précisé le secrétariat d'Etat à l'AFP.

12h46

L'Iran a annoncé mercredi qu'il suspendait sine die les vols en provenance et à destination de la France en même temps qu'il réautorisait ceux de et vers le Royaume-Uni.

Cette décision, qui touche les vols Téhéran-Paris assurés par la compagnie publique Iran Air (deux vols par semaine en temps normal, un seul depuis plusieurs semaines) est liée à la situation sanitaire en France, a indiqué l'agence officielle Irna en citant Mohammad Hassan Zibakhch, porte-parole de l'Organisation de l'aviation civile iranienne.

12h21

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi avoir reçu la seconde dose d'un vaccin contre le coronavirus, appelant chacun à "suivre son exemple". "Je veux vous informer qu'à l'instant, juste avant d'entrer dans cette salle, j'ai fait mon deuxième vaccin et je suis sûr que tout va bien se passer", a-t-il déclaré durant une vidéoconférence avec une organisation de géographes retransmise à la télévision. "Suivez mon exemple", a-t-il immédiatement ajouté.

09h16

La France étudie des solutions de rapatriement du Brésil pour ses ressortissants, via des "vols particuliers ou indirects", ainsi que la possibilité de vérifications plus strictes du respect des quarantaines à l'arrivée à France en provenance de certains pays, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

"Nos ressortissants ont un droit constitutionnel à rentrer sur notre territoire" malgré les suspensions des vols entre le Brésil et la France en raison de la dangerosité du variant brésilien de la Covid-19, a déclaré Clément Beaune sur La chaîne France 2. "C'est ce que nous essayons de faire avec notre ambassade, nos consulats pour trouver une solution ad hoc. Il faut qu'il y ait une bonne raison (...) mais cela peut se faire par des vols particuliers ou par des vols indirects"", a-t-il précisé.

09h14

Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo sera annulé dans la ville de Matsuyama (ouest du Japon) en raison de la situation sanitaire, a annoncé mercredi un responsable local, une semaine après une décision similaire dans un autre département.

"Nous allons annuler le relais de la flamme à Matsuyama", a déclaré Tokihiro Nakamura, gouverneur du département d'Ehime, dont Matsuyama est la capitale. "Nous célèbrerons l'arrivée de la flamme d'une manière qui n'implique pas de public", a-t-il précisé. Les services médicaux d'urgence du département sont confrontés à une "pression extrême" avec l'augmentation des cas quotidiens de Covid-19, a-t-il ajouté. M. Nakamura a précisé que la décision avait été acceptée par le comité organisateur de Tokyo-2020, qui n'a pas immédiatement commenté l'information.

09h07

La suspension des vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19 est prévue jusqu'au 19 avril, selon le décret paru mercredi au Journal officiel. "Eu égard à la situation sanitaire au Brésil (...), les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'au 19 avril 2021 à zéro heure", est-il indiqué dans l'article 1er de ce décret.

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé mardi, lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, que le gouvernement avait "décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France".

09h06

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (LR) Renaud Muselier a annoncé mercredi s'être positionné auprès de l'ambassadeur de Russie pour une "précommande" de 500.000 vaccins anti-Covid Spoutnik V, "sous réserve de l'autorisation" européenne.

Interrogé sur l'absence de compétence de la région en matière sanitaire, le président de région a précisé qu'il mettrait ces doses "à disposition de l'ARS pour avoir des vaccinations avec mes vaccinodromes" et qu'il avait "prévenu" le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian de son "contact avec monsieur l'ambassadeur de Russie". "J'ai vu l'ambassadeur de Russie, j'ai vu le Land allemand de la Bavière et j'ai fait une précommande de 500.000 doses de Spoutnik, dans l'attente de l'autorisation des autorités sanitaires européennes, comme les Allemands", a expliqué sur RTL M. Muselier.

07h34

Plusieurs joueurs de Tampa Bay, vainqueurs du dernier Super Bowl, et de deux autres équipes de la ligue nationale de football américain (NFL) ne participeront pas aux stages d'entraînement sur la base du volontariat la semaine prochaine, nourrissant des inquiétudes liées au Covid-19. "À la lumière de la pandémie en cours, nous choisissons d'exercer notre droit de ne pas participer au programme volontaire d'intersaison", ont ainsi déclaré ces joueurs des Buccaneers, qui, comme d'autres des Denver Broncos et des Seattle Seahawks, ont annoncé leur décision dans un communiqué diffusé par le syndicat des joueurs (NFLPA).

06h45

Le vaccin de Moderna est efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine dans de nouveaux résultats publiés mardi, en légère baisse par rapport à un précédent essai clinique. Ces données proviennent d'un essai clinique de phase 3 conduit auprès de plus de 30.000 personnes aux Etats-Unis. L'efficacité est en légère baisse en comparaison des 94,1% annoncés dans un grand essai clinique publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine en décembre. Moderna ne précise pas dans son communiqué si cette baisse dans l'efficacité est attribuable à l'émergence de nouveaux variants.