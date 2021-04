DIRECT - Coronavirus : la France étudie des solutions de rapatriement du Brésil pour ses ressortissants

Alors que la France a dépassé la semaine dernière les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. Depuis lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions. Suivez toute l'actualité de la crise du coronavirus.

09h16

La France étudie des solutions de rapatriement du Brésil pour ses ressortissants, via des "vols particuliers ou indirects", ainsi que la possibilité de vérifications plus strictes du respect des quarantaines à l'arrivée à France en provenance de certains pays, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

"Nos ressortissants ont un droit constitutionnel à rentrer sur notre territoire" malgré les suspensions des vols entre le Brésil et la France en raison de la dangerosité du variant brésilien de la Covid-19, a déclaré Clément Beaune sur La chaîne France 2. "C'est ce que nous essayons de faire avec notre ambassade, nos consulats pour trouver une solution ad hoc. Il faut qu'il y ait une bonne raison (...) mais cela peut se faire par des vols particuliers ou par des vols indirects"", a-t-il précisé.

09h14

Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo sera annulé dans la ville de Matsuyama (ouest du Japon) en raison de la situation sanitaire, a annoncé mercredi un responsable local, une semaine après une décision similaire dans un autre département.

"Nous allons annuler le relais de la flamme à Matsuyama", a déclaré Tokihiro Nakamura, gouverneur du département d'Ehime, dont Matsuyama est la capitale. "Nous célèbrerons l'arrivée de la flamme d'une manière qui n'implique pas de public", a-t-il précisé. Les services médicaux d'urgence du département sont confrontés à une "pression extrême" avec l'augmentation des cas quotidiens de Covid-19, a-t-il ajouté. M. Nakamura a précisé que la décision avait été acceptée par le comité organisateur de Tokyo-2020, qui n'a pas immédiatement commenté l'information.

09h07

La suspension des vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19 est prévue jusqu'au 19 avril, selon le décret paru mercredi au Journal officiel. "Eu égard à la situation sanitaire au Brésil (...), les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'au 19 avril 2021 à zéro heure", est-il indiqué dans l'article 1er de ce décret.

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé mardi, lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, que le gouvernement avait "décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France".

09h06

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (LR) Renaud Muselier a annoncé mercredi s'être positionné auprès de l'ambassadeur de Russie pour une "précommande" de 500.000 vaccins anti-Covid Spoutnik V, "sous réserve de l'autorisation" européenne.

Interrogé sur l'absence de compétence de la région en matière sanitaire, le président de région a précisé qu'il mettrait ces doses "à disposition de l'ARS pour avoir des vaccinations avec mes vaccinodromes" et qu'il avait "prévenu" le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian de son "contact avec monsieur l'ambassadeur de Russie". "J'ai vu l'ambassadeur de Russie, j'ai vu le Land allemand de la Bavière et j'ai fait une précommande de 500.000 doses de Spoutnik, dans l'attente de l'autorisation des autorités sanitaires européennes, comme les Allemands", a expliqué sur RTL M. Muselier.

07h34

Plusieurs joueurs de Tampa Bay, vainqueurs du dernier Super Bowl, et de deux autres équipes de la ligue nationale de football américain (NFL) ne participeront pas aux stages d'entraînement sur la base du volontariat la semaine prochaine, nourrissant des inquiétudes liées au Covid-19. "À la lumière de la pandémie en cours, nous choisissons d'exercer notre droit de ne pas participer au programme volontaire d'intersaison", ont ainsi déclaré ces joueurs des Buccaneers, qui, comme d'autres des Denver Broncos et des Seattle Seahawks, ont annoncé leur décision dans un communiqué diffusé par le syndicat des joueurs (NFLPA).

06h45

Le vaccin de Moderna est efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine dans de nouveaux résultats publiés mardi, en légère baisse par rapport à un précédent essai clinique. Ces données proviennent d'un essai clinique de phase 3 conduit auprès de plus de 30.000 personnes aux Etats-Unis. L'efficacité est en légère baisse en comparaison des 94,1% annoncés dans un grand essai clinique publié dans la revue médicale New England Journal of Medicine en décembre. Moderna ne précise pas dans son communiqué si cette baisse dans l'efficacité est attribuable à l'émergence de nouveaux variants.