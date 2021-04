Facebook a dépensé 23 millions de dollars pour la sécurité de Mark Zuckerberg en 2020

La somme allouée à la sécurité de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, ne cesse de croître chaque année. D'un montant de 10,4 millions de dollars en 2018, elle a atteint 13,4 millions en 2019 et 23 millions en 2020. Un record.

Ces chiffres ont été révélés dans un rapport de la Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Un porte-parole du réseau social, dont les propos sont rapportés par The Verge, explique que Mark Zuckerberg «est synonyme de Facebook et, par conséquent, un sentiment négatif à l'égard de notre entreprise est directement associé» à lui.

Ces 23 millions de dollars ont été dépensés pour assurer la sécurité des résidences du fondateur de Facebook mais aussi pour encadrer ses voyages, accompagné de sa famille.

L'analyse des différentes dépenses permet de constater que les protocoles sanitaires imposés par la pandémie de coronavirus ont participé à l'augmentation du coût de la sécurité de Mark Zuckerberg. Le dispositif a également été renforcé durant la campagne pour les élections présidentielles américaines, rangée parmi les «périodes avec un risque de sécurité accru».

Du côté de Facebook, on estime que «ces coûts sont appropriés et nécessaires à la lumière du paysage des menaces et du fait que M.Zuckerberg a demandé à ne recevoir que 1$ de salaire annuel et ne reçoit aucun paiement de prime ou autre rémunération incitative».